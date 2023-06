TPHCM vẫn loay hoay với ngập lụt sau mưa

TP - Tại buổi họp báo chiều 29/6, ông Đỗ Tấn Long, Phó giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, thành phố vẫn còn 15 tuyến đường trục chính và nhiều khu vực bị ngập khi xảy ra mưa lớn.

Ông Long cho biết, có 3 khu vực thường xuyên bị ngập, thứ nhất là khu vực gồm các tuyến đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối thuộc quận Gò Vấp. Trên tuyến đường này thành phố đang triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

Khu vực thứ hai gồm các tuyến đường Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng thuộc thành phố Thủ Đức. Đây là khu vực thành phố đang triển khai dự án bờ tả sông Sài Gòn (đoạn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị mới Thủ Thiêm) và dự án cải thiện môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

Khu vực thứ 3 là các tuyến đường Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân thuộc thành phố Thủ Đức. Khu vực này thành phố đang triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước chợ Thủ Đức (Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

Về tình trạng ngập úng đang diễn ra khá nghiêm trọng trên địa bàn quận 7, ông Tấn Long cho biết, tình trạng ngập úng nặng sau mưa do địa hình tương đối thấp, bị ảnh hưởng trực tiếp của triều cường, hệ thống thoát nước được đầu tư chưa hoàn chỉnh; hệ thống kiểm soát triều đang đầu tư nhưng chưa hoàn thành nên chưa phát huy hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn quận 7 thành phố đã và đang đầu tư nhiều công trình để giải quyết tình trạng ngập úng, như dự án Giải quyết ngập do triều cho khu vực quận 7 nói riêng và thành phố nói chung có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, hiện đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Vì nhiều lý do, dự án này bị gián đoạn nhiều năm qua và theo thông báo của nhà đầu tư thì dự án đã khởi động thi công trở lại.

Kêu gọi không xả rác xuống kênh rạch Bên cạnh tình trạng ngập úng do các dự án đang trong giai đoạn thi công, ông Tấn Long cho biết, tình trạng ngập cục bộ cũng xảy ra tại nhiều địa phương do việc xả rác ra đường bừa bãi của cộng đồng gây tắc dòng chảy, tắc nghẽn các hố ga trên các tuyến đường. Để từng bước khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.