TPHCM lên kế hoạch dạy học trực tiếp với địa bàn dịch cấp 1, 2

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2 sẽ cho học sinh đến trường. Tuy nhiên, trường học phải đảm bảo giãn cách, đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn trong ngành giáo dục, đồng thời nhà trường cũng chuẩn bị hạ tầng công nghệ, trang thiết bị, phương tiện để chuyển sang hình thức dạy trực tuyến khi dịch bệnh phức tạp.

Đó là một trong những nội dung trong Tờ trình dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp do Sở GD&ĐT TPHCM gửi UBND TP hôm qua 27/10.

Theo Tờ trình, Sở GD&ĐT đề xuất mở cửa trường, dạy học trực tiếp theo cấp độ dịch ở từng địa bàn khác nhau.

Cụ thể, địa bàn xác định dịch ở cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) được tổ chức dạy trực tiếp nhưng phải đảm bảo giãn cách, bộ tiêu chí an toàn trong trường học. Các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường không được phép tổ chức. Các trường ngoài công lập ở những địa bàn này, nếu đảm bảo điều kiện an toàn, có thể bố trí nội trú, bán trú, xe đưa rước học sinh.

Các trường đại học được tổ chức dạy học trực tiếp nếu đáp ứng bộ tiêu chí an toàn trường học, đội ngũ nhà giáo và sinh viên tham gia dạy học trực tiếp đã được tiêm đủ liều vắc xin, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp 3 (nguy cơ cao), các trường tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, trên truyền hình, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học.

Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9, 12. Tuy nhiên, sẽ có nhiều yếu tố ràng buộc như các cơ sở giáo dục phải được ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 đánh giá an toàn, đảm bảo theo bộ tiêu chí an toàn trường học của TPHCM; Học sinh, học viên, sinh viên phải được bố trí học lệch giờ, không tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người học.

Đối với các địa bàn được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tự học.

Trước đó, phát biểu tại điểm tiêm ngừa vắc xin cho học sinh sáng 27/10 ở Củ Chi, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, vắc xin là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

"Việc trở lại trường còn phụ thuộc nhiều yếu tố, không nhất thiết phải là toàn thành phố mà theo tinh thần an toàn đến đâu, mở cửa tới đó. Các trường cũng đang xây dựng, chuẩn bị kế hoạch trở lại theo bộ tiêu chí an toàn. Khi các đơn vị chứng minh an toàn sẽ được xem xét, mở lại", ông nói và cho rằng, sau khi tiêm vaccine mũi 1 hôm nay thì 3 tuần sau các em sẽ được tiêm mũi 2. Sau khi tiêm mũi 2 được 2 tuần, tức là sau 5 tuần nữa, chúng ta có thể tương đối yên tâm, học sinh đã được bảo vệ bởi vắc xin.

Mới đây, UBND TP đã công bố bản đồ cấp độ dịch trên toàn TP. Theo đó, hiện TP có 9 quận, huyện đạt cấp 1 (bình thường mới); 12 địa phương cấp 2 (nguy cơ trung bình) và một quận ở cấp 3 (nguy cơ cao). Cụ thể, vùng xanh (cấp độ 1) gồm: Thành phố Thủ Đức, các quận Gò Vấp, Tân Bình, 1, 7, 8, 10, Cần Giờ, Củ Chi. Vùng vàng (cấp độ 2) gồm quận huyện: 3, 4, 5, 6, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. Bình Tân là địa phương duy nhất ở vùng cam (cấp độ 3).