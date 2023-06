TPHCM khẩn trương khắc phục các bất cập hạ tầng kỹ thuật

TPO - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP về việc tăng cường khắc phục các bất cập hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước) nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo Sở GTVT TPHCM, trong thời gian qua, các trường hợp bất cập về hạ tầng kỹ thuật như mất nắp hố ga thoát nước, nhiều tuyến đường bị ngập, thu hẹp diện tích mặt đường dành cho lưu thông do chưa có hệ thống thoát nước, nhiều cây xanh phát triển nhanh dẫn đến che khuất hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông,… xảy ra thường xuyên, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể như tình trạng nhiều cống thoát nước trên địa bàn TP ở đường Lương Định Của, Tố Hữu, N11, D10 (khu đô thị Thủ Thiêm), đường Man Thiện, song hành Xa lộ Hà Nội,… Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM cũng đã có nhiều văn bản đề nghị cắt tỉa nhánh cây xanh, khơi thông thoát nước, tăng cường chiếu sáng,…

Do đó, nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Sở GTVT đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, khắc phục các bất cập hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước) theo phản ánh của các cơ quan báo chí, các đơn vị chức năng có liên quan; đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1592 của Ban An toàn giao thông TPHCM.

Cụ thể, cần tăng cường công tác quản lý đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như thoát nước, cây xanh, chiếu sáng nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Song song đó, tăng cường duy tu, nạo vét đảm bảo tiêu thoát nước tại các đoạn đường thường xuyên bị ngập; có giải pháp phù hợp để thoát nước nhanh chóng đối với các vị trí chưa có hệ thống thoát nước; kết hợp xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước và cải tạo, nâng cấp mặt đường nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ theo quy hoạch.

Ngoài ra, các đơn vị có liên quan cần rà soát cắt tỉa nhánh cây xanh che khuất hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, che khuất đèn chiếu sáng công cộng; di dời cây xanh trên dải phân cách trong phạm vi 50 mét từ điểm mở dải phân cách hoặc giao lộ để bảo đảm tầm nhìn…