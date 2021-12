TPHCM gấp rút chuẩn bị tái mở cửa trường học

TP - Ngày 1/12, UBND TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức mở cửa trường học trở lại, cho phép các trường thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Sau đó, sẽ áp dụng với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Riêng đối với huyện Cần Giờ, Trường Mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp với tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

UBND thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng và hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án phòng chống dịch trước ngày 3/12. Sau 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp, sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm làm căn cứ để Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND thành phố xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

Giáo viên mắc COVID-19, bốn lớp phải học trực tuyến Ngày 1/12, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho hay, một giáo viên dạy tiếng Anh tại Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu) mắc COVID-19. Ban giám hiệu nhà trường đã tạm thời chuyển bốn lớp với 155 học sinh sang hình thức học trực tuyến. Ngày 6/12, Đà Nẵng sẽ cho học sinh lớp 1, 8, 9 đến trường. THANH TRẦN

Ngày 1/12, ngay sau khi có kế hoạch của thành phố, nhiều trường đã gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại. Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) tổ chức khử khuẩn toàn bộ trường, lớp. Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú cho biết, theo khảo sát sơ bộ, 100% phụ huynh đã đồng ý cho học sinh trở lại trường học tập theo lộ trình đề xuất của Sở GD&ĐT. Dự kiến, ngày 4 và 5/12, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh học sinh, sau đó là họp với giáo viên để lên các phương án xử lý khi có F0 xuất hiện trong trường học. Ông Phú nói rằng, trường sẽ không đóng cửa ngay khi phát hiện F0 mà chỉ những em tiếp xúc gần mới phải ở nhà cách ly, những em khác sang phòng học dự phòng theo dõi sức khoẻ.

Ông Lại Văn Trí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trị Đông (quận Bình Tân), cho biết, trường vẫn đang được trưng dụng làm điểm tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 nên đang chờ phương án xử lý của chính quyền địa phương. “Sau khi có phương án từ chính quyền địa phương, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch mở lại cửa trường học theo bộ tiêu chí cũng như hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường”, ông Trí nói.

Nhiều học sinh lớp 9,lớp 12 và phụ huynh bày tỏ phấn khởi khi biết tin nhà trường sắp mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một số phụ huynh có con học lớp 1 vẫn tỏ ra e ngại trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.