TPHCM đã có 9 ca tử vong do sốt xuất huyết

TPO - Tính đến ngày 15/6, TPHCM có 9 ca tử vong do sốt xuất huyết; tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 6 ca so với trung bình giai đoạn 2015-2020.

Chiều 15/6, TPHCM đã tổ chức họp bàn về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì cuộc họp. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, dịch SXH là dịch bệnh lưu hành, nhưng trong năm 2022, dịch bệnh có xu hướng tăng cao rõ rệt. Các quận, huyện như: Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Phú, quận 12 có số ca mắc và số ca mắc/100.000 dân cao nhất. Đặc biệt huyện Cần Giờ và Quận 1 là 2 quận, huyện có số ca tuyệt đối thấp nhưng tính trên 100.000 dân thì rất cao, thuộc hàng các quận, huyện có số ca cao của TPHCM. Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 15/6, TPHCM có 9 ca tử vong do SXH (trong đó Củ Chi có 3 ca, Bình Chánh có 2 ca; Bình Tân, Hóc Môn, Quận 11, TP Thủ Đức mỗi đơn vị có 1 ca); tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 6 ca so với trung bình giai đoạn 2015-2020. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, qua các ý kiến cho thấy, SXH đang tăng nhanh ở khu vực phía Nam, đặc biệt là TPHCM. Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố phải nhận thức, ý thức về mức độ nguy cơ SXH năm nay diễn biến nhanh, xấu, phức tạp như thế nào để có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh. Theo ông Nên, cần phải triệt để diệt lăng quăng và muỗi, kết hợp với tổng vệ sinh môi trường, nhắc nhở các hộ gia đình có ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh xung quanh. Đồng thời, tổ chức các đoàn đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nghiêm và công khai các trường hợp không thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với ngành y tế, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu phải vừa tham mưu và tập huấn, nhất là các tuyến cuối. Đồng thời, ngành y tế cần tăng cường hướng dẫn người dân cách phát hiện và nhận biết dấu hiệu bệnh chuyển nặng để kịp thời nhập viện điều trị, tránh tình trạng chuyển viện chậm, dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, ngành y tế cần chuẩn bị các phương án, đáp ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc men, dung dịch cao phân tử để điều trị cho người dân mắc bệnh SXH. Bí thư Thành uỷ TPHCM yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động ngăn chặn từ xa trước khi dịch có diễn biến xấu; từ đó, hạn chế thấp nhất những rủi ro và kiểm soát được khi dịch vào giai đoạn cao điểm. “Tuyệt đối không để người dân bị bệnh dẫn đến tử vong do thiếu thuốc, thiếu dung dịch cao phân tử cần thiết trong quá trình điều trị”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 9/6/2022, số ca mắc SXH tại TPHCM tích lũy là 13.520 ca, tăng 87,6% so với cùng kỳ năm 2021; tăng 24% so với số mắc tích lũy cùng kỳ giai đoạn 2015-2020 (10.902 ca). Gần 40.000 ca nhập viện và 36 người tử vong vì sốt xuất huyết Dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng Sốt xuất huyết, tay chân miệng tiếp tục 'leo thang' tại TPHCM Hữu Huy