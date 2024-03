TPHCM có thể đón mưa rào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

TPO - Từ sáng đến đầu giờ chiều ngày 5/3, bầu trời TPHCM âm u, không có nắng. Một số nơi, bầu trời còn xuất hiện mây đen. Việc này khiến không khí đỡ oi bức hơn những ngày trước đó.

Ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ - thông tin thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, mù nhẹ vài nơi như Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh và Bạc Liêu.

Còn tại TPHCM, thời tiết có mây thay đổi, không mưa, nhiệt độ đo được là 28 độ C, độ ẩm 89%. Đến chiều nay, thời tiết Nam bộ tiếp tục có mây thay đổi, không mưa, nắng nóng gia tăng, xảy ra diện rộng. Nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Đông, còn miền Tây cục bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Đông từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Tây từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Ở TPHCM, vùng phía Bắc và Đông Bắc thành phố (gồm huyện Củ Chi, Hóc Môn và TP.Thủ Đức) và khu vực trung tâm ít mây, ngày nắng nóng, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 36 độ C. Huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè (phía Nam) ít mây, ngày nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 34-35 độ C.

Dự báo từ ngày 7/3 đến 10/3, thời tiết Nam bộ sẽ có nắng nóng và không mưa. Riêng ngày 5/3 và 7/3, có khả năng có mưa rào nhỏ vài nơi với lượng không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C ở ở khu vực miền Đông và ven biên giới Tây Nam; 33-35 độ C ở khu vực miền Tây.

Đến tuần giữa tháng 3, thời tiết khu vực Nam bộ phổ biến không mưa, ngày nắng. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C xuất hiện trên diện rộng ở miền Đông và ven biên giới Tây Nam trong nhiều ngày. Rất ít khả năng có mưa trái mùa, nếu có chỉ là mưa không đáng kể.

Tuần cuối tháng 3, thời tiết phổ biến không mưa, một vài ngày cuối tháng có khả năng có mưa vài nơi với lượng nhỏ. Một vài ngày có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C ở khu vực miền Đông và một vài nơi ở Miền Tây.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng do nắng nóng gay gắt diện rộng nhiều đợt dài ngày.