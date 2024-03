TPHCM: Chủ đầu tư và đơn vị vận hành tranh chấp, cư dân bị cắt điện, nước

TPO - Gần 2.000 cư dân và khách hàng đang sinh sống, làm việc trong tòa nhà Victory Tower (quận 7, TPHCM) cảm thấy bất an khi những tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành kéo dài và làm cuộc sống bị xáo trộn, bất an khi họ thường xuyên bị cắt điện, nước.

Cư dân phải hứng chịu

Tòa nhà Victory Tower (tên cũ Petroland Tower) do Công ty CP Victory Capital làm chủ đầu tư được đưa vào hoạt động từ năm 2012.

Đến ngày 20/2/2017, Công ty CP Victory Capital ký hợp đồng thuê Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim thực hiện công tác quản lý vận hành trong thời hạn 6 năm. Tuy nhiên, những mâu thuẫn và tranh chấp phát sinh giữa Công ty CP Victory Capital và Sao Kim khiến chất lượng dịch vụ của tòa nhà ngày càng đi xuống.

Mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Công ty CP Victory Capital gửi thông báo đến khách hàng cho biết, chủ đầu tư này sẽ không tiếp tục tái ký gia hạn thuê Sao Kim khi hợp đồng sẽ hết hạn từ ngày 20/2/2023.

Trong khi đó, Công ty Sao Kim cho rằng, hợp đồng số 03 đang có tranh chấp nên không bàn giao lại công việc quản lý vận hành tòa nhà lại cho chủ đầu tư. Cũng từ đây, đơn vị quản lý vận hành đã cắt điện, nước những cư dân không làm theo yêu cầu của Công ty Sao Kim.

“Chúng tôi đã đóng đầy đủ tiền phí dịch vụ theo hợp đồng được ký với chủ đầu tư. Việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành không liên quan đến khách hàng. Tuy nhiên, khi khách hàng không thực hiện yêu cầu của Công ty Sao Kim thì đơn vị này cắt điện nước để gây áp lực, khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn và thiệt hại rất lớn”, bà T.T.U bức xúc.

Sau đó, chủ đầu tư đã có công văn yêu cầu Công ty Sao Kim không được tự ý cắt điện, nước làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của các cư dân và khách hàng đang kinh doanh tại đây, nhưng đơn vị quản lý toà nhà vẫn không chấp hành.

Nhiều lần bị xử phạt, yêu cầu khắc phục tồn tại về PCCC

Không chỉ cư dân mệt mỏi với những chuyện xuất phát từ việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị vận hành, nhiều khách hàng thuê mặt bằng kinh doanh tại đây đã di dời ra khỏi tòa nhà tìm nơi khác để hoạt động. Tuy nhiên, việc di dời tài sản ra khỏi tòa nhà cũng không dễ.

Cụ thể, ngày 18/12/2023, Công ty Ursin di chuyển tài sản của mình ra khỏi tòa nhà đã gặp phải sự ngăn cản từ Công ty Sao Kim. Dù chủ đầu tư đã có văn bản xác nhận đây là những tài sản riêng của khách hàng và yêu cầu Sao Kim không được cản trở nhưng đơn vị này vẫn không thực hiện. Sau đó Ursin cầu cứu khắp nơi mới được di dời tài sản của mình ra khỏi tòa nhà.

Theo phản ánh của khách hàng, dù phải đóng mức phí dịch vụ cao nhưng chất lượng dịch vụ lại chưa tương xứng. Các thiết bị nhà vệ sinh trong tòa nhà thường xuyên bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa kịp thời. Hàng loạt thiết bị kỹ thuật của tòa nhà bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa và thay thế khiến người dân sinh sống và làm việc trong tòa nhà luôn cảm thấy bất an.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM đã nhiều lần xử phạt và yêu cầu khắc phục các tồn tại để đảm bảo an toàn cho cư dân tòa nhà Victory Tower.

Theo kết quả thẩm định của cơ quan chức năng vào ngày 27/7/2023, hàng loạt vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ tại tòa nhà Victory Tower không đảm bảo như: hệ thống điện vận hành nhiều năm chưa được bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, bụi bặm bám nhiều nếu không được xử lý sớm có nguy cơ chạm chập điện gây cháy nổ; hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện thị nhiều lỗi; nhiều tủ báo cháy bị mất kết nối, lỗi nguồn; hệ thống đèn thoát nạn không hoạt động; nhiều thiết bị kỹ thuật của tòa nhà bị xuống cấp nghiêm trọng…

Điều này khiến cư dân lo lắng cho sự an toàn của mình khi sinh sống và làm việc trong tòa nhà. Tuy nhiên, khi cư dân yêu cầu Công ty Sao Kim khắc phục sửa chữa thì công ty này lại nói trách nhiệm của chủ đầu tư. Trong khi đó, chủ đầu tư lại cho biết dù hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà với Công ty Sao Kim đã hết hạn từ ngày 20/2/2023 nhưng công ty này không chịu bàn giao lại nên họ không tiếp quản được để vận hành, sửa chữa.

“Hai bên cứ “đá qua đá lại” khiến cho những vấn đề liên quan đến an toàn của tòa nhà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tranh chấp giữa chủ đầu tư và Công ty Sao Kim dù bất kỳ lý do gì cũng không thể để ảnh hưởng đến quá trình hoạt động bình thường và an toàn của tòa nhà Victory Tower. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm, để không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân”, một cư dân kiến nghị.

Liên quan đến sự việc này, trong cuộc họp với cư dân, đại diện Sao Kim cho biết, do cư dân nợ tiền thuê biển hiệu, phí quản lý, tiền điện nước nên mới tạm ngưng cung cấp dịch vụ. Về việc di chuyển tài sản, do các bên đang liên đới công nợ nên Sao Kim chưa duyệt cho dọn đi.

Trong khi đó, UBND quận 7 đã ban hành văn bản 6364/UBND-QLĐT, trong đó yêu cầu Công ty CP Victory Capital và Công ty Sao Kim phải đảm bảo an ninh trật tự tại toà nhà, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước... Tuy nhiên, đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

"Đối với việc tài sản nếu bị xâm hại thì cá nhân, tổ chức tố giác đến Công an quận 7. Việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản và thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp thì liên hệ Toà án để giải quyết", văn bản UBND quận 7 nêu.