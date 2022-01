TPHCM, chiếc lò xo đã nén hết mức

Vượt qua trọng bệnh

Tác động của đợt dịch lần thứ tư phản ánh rõ bức tranh kinh tế địa phương. GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của TPHCM giảm thấy rõ. Tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố quý 3, giảm hơn 24% so với cùng kỳ. Đây là thời gian toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Năm 2020, TPHCM lên kế hoạch GRDP tăng 8,3 - 8,5%, nhưng thực tế chỉ tăng 1,36%. Năm 2021, dự kiến tăng 6% nhưng đợt dịch thứ 4 đã gần như hủy hoại mọi kế hoạch khi thành phố “gồng mình” chống dịch. Trước đó, tính toán của Tổng cục Thống kê, GRDP năm 2021 trên địa bàn thành phố ước giảm 5,06%, tuy nhiên, mức giảm thực tế cao hơn rất nhiều.

Kinh tế đi xuống dẫn đến hệ quả thu ngân sách giảm. Năm 2019, TPHCM thu ngân sách 410.000 tỷ đồng. Năm 2020, giảm còn 371.000 tỷ đồng và năm 2021 đạt 383,7 ngàn tỷ đồng. Như vậy, TPHCM mất gần 80.000 tỷ đồng ngân sách 2 năm qua. Đây cũng là thiệt hại chung của cả nước bởi TPHCM chiếm 27% tổng thu ngân sách quốc gia.

Nói về các lĩnh vực bị suy giảm mạnh, khu vực công nghiệp và xây dựng chịu tác động mạnh nhất, giảm 43,92% so với cùng kỳ; Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 11%, khu vực dịch vụ giảm 20,14% khi ngành du lịch “đóng băng”.

Tổn thất nặng nề của TPHCM, được PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Đại biểu Quốc hội, chỉ ra một cách cụ thể, hai năm dịch bệnh 2020- 2021 đã lấy đi của TPHCM 292.957 tỷ đồng.

Nhưng, mất mát lớn nhất theo ông Ngân, là những thiệt hại quá lớn về con người, về sức khoẻ, tinh thần và cả hình ảnh của một thành phố đầu tàu, một nền kinh tế đầu tàu cả nước.

Dịch bệnh bùng phát, bộc lộ rõ hệ thống y tế cơ sở tại địa phương mỏng và nhiều thiếu thốn. Các cơ sở tuyến dưới, gần như chỉ thực hiện được nhiệm vụ cách ly, không đủ sức điều trị cho người bệnh, gây quá tải cho tuyến trên.

Ngoài ra, còn nhiều bất cập về quản lý, vận hành bộ máy hành chính cấp phường, xã “lủng củng” gây không ít khó khăn cho người dân, từ câu chuyện tiêm chủng đến chuyện nhận trợ cấp, hỗ trợ khó khăn… là những “gạch đầu dòng” mà chính quyền thành phố phải nhìn nhận để khắc phục.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Trường đại học Kinh tế - Luật TPHCM, khi đánh giá về những thiệt hại từ làn sóng dịch lần tư nhấn mạnh, COVID-19 đã gây sụt giảm nghiêm trọng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Doanh nghiệp cạn tài chính, người lao động thiếu việc làm, phải ở vào tình cảnh không thể về quê, cũng không thể ở lại thành phố.

5 việc giúp TPHCM tăng trưởng tốt

- Phòng chống dịch hiệu quả; Kiểm soát dịch bệnh COVID-19, để TPHCM là nơi có môi trường an toàn về sức khỏe, an lành về an cư, lập nghiệp.

- Biết tận dụng các cơ chế về chính sách về đấu giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm gây quỹ phát triển thành phố, đầu tư cơ sở hạ tầng.

- TP cần rà soát lại các dự án còn ách tắc và ưu tiên thực hiện các dự án nền tảng nhưng còn đình trệ, chủ yếu là trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, hoàn thiện y tế, giáo dục.

- Cải thiện môi trường đầu tư, bằng các hành động cụ thể về cải cách hành chính, tháo gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thu hút vốn đầu tư.

- Cần có cơ chế và chính sách cụ thể, hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển như chương trình vay vốn với lãi suất ưu đãi, giảm thuế…