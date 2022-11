TPHCM: Các hội, đoàn thể tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đánh giá, các hội đã đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên nhiều phương diện; tham gia huy động các nguồn lực góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 2/11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Bộ Chính trị, khoá XI về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng. Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 17, tính đến cuối tháng 4/2022, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập 1.350 hội. Trên địa bàn thành phố còn có 739 quỹ xã hội, quỹ từ thiện; hơn 100 chi nhánh, văn phòng đại diện các hội Trung ương trú đóng và 129 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động. Theo bà Mai, các hội đã đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) của TPHCM trên nhiều phương diện; đồng thời, phát huy tính chủ động và huy động các nguồn lực góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo được sự đồng thuận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số hội, quần chúng còn tích cực tham mưu, đề xuất cho thành phố, thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám sát phản ánh những vấn đề phát sinh ngoài xã hội, các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, cơ chế chính sách phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trao đổi tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định, TPHCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, do đó sự tham gia của các hội quần chúng trên địa bàn là một trong những phương thức tập hợp quần chúng của Đảng. Qua đó đã huy động tổng hợp nguồn lực góp phần phát triển KT- XH, quốc phòng - an ninh thành phố. Để công tác hội quần chúng ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các tổ chức, các hội tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về hội quần chúng. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng trong công tác vận động nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Ngô Tùng