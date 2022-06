TPHCM: Báo động tình trạng trộm tài sản công

TP - Gần đây, TPHCM liên tục ghi nhận tình trạng mất cắp tài sản công cộng như nắp cống, nắp chắn rác, dây điện chiếu sáng, tấm phản quang, cây xanh.

Đe dọa an toàn người đi đường

Theo ghi nhận của Tiền Phong ngày 6/6, có ít nhất 16 nắp cống chắn rác trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (hướng từ cầu Sài Gòn vào trung tâm Quận 1) bị mất. Nhiều miệng cống bị rác thải, đất cát lấp đầy, không thể thoát nước trên mặt đường cầu vượt khi trời mưa. “Miệng cống mất nắp chắn rác rồi bị đất đá, rác thải bịt kín khiến nước mưa đọng thành vũng trên cầu vượt. Có lần, tôi vì tránh vũng nước đọng mà suýt gặp tai nạn giao thông” - anh Trần Anh Sơn Lâm (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Trước đó, cầu Thủ Thiêm 2 (nối Quận 1 và Khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) mới đưa vào vận hành chưa được bao lâu đã bị mất 44 nắp cống chắn rác bằng gang. Ngày 13/5, đối tượng bị tình nghi lấy cắp đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, người này khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên “làm liều”. Sau khi lấy trộm nắp cống, anh ta mang bán cho một vựa ve chai.

Trên đường Tố Hữu (Khu đô thị mới Thủ Thiêm), nhiều nắp chắn rác cũng bị phát hiện mất cắp hồi giữa tháng 5/2022. Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) Nguyễn Văn Kiên đã phải chỉ đạo công an phường phối hợp Ban chỉ đạo Khu đô thị mới Thủ Thiêm điều tra, xác minh để truy tìm các đối tượng trộm cắp.

Tại công trường dự án như tại gói thầu J2 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng xảy ra tình trạng mất cắp hàng loạt thiết bị như: dây điện chiếu sáng, tấm chống chói...

Theo đơn vị quản lý và chăm sóc cây xanh trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua TPHCM, từ tháng 12/2020 đến nay, đã có hơn 2.000 gốc hoa giấy trên dải phân cách Quốc lộ 1 (đoạn từ cầu Bình Phước, TP Thủ Đức đến ngã tư An Sương, Quận 12) bị đào trộm.

“Khi kẻ gian đào trộm những gốc hoa giấy thì ở dải phân cách sẽ trống từ 2-3 mét, có đoạn lên đến 4-5 mét. Đây là những gốc hoa giấy được trồng trên 10 năm. Để trồng lại được những cây hoa giấy như thế này, phải bỏ ra chi phí rất là lớn và cần có thời gian”- ông Nguyễn Kim Phiếu, PGĐ Công ty Môi trường Xanh (đơn vị quản lý và chăm sóc cây xanh trên Quốc lộ 1) chia sẻ.

Được biết, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) đã có văn bản thông báo đến công an, UBND các địa phương về tình trạng mất cắp cây hoa giấy trồng dọc dải phân cách Quốc lộ 1.

Tìm cách ngăn chặn

Ông Vũ Văn Điệp, giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết: “Trung tâm đang triển khai chụp hình tất cả những thiết bị hạ tầng, vật tư kỹ thuật để gửi cho các phường, xã. Qua đó, địa phương sẽ làm việc với các chủ vựa ve chai trên địa bàn mình quản lý để họ nhận biết, khi gặp các trường hợp có người tới bán thì không được mua bán”.

Thông tin tại buổi họp báo về tình hình dịch các vấn đề kinh tế - xã hội diễn ra gần đây, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, hiện Công an TPHCM và Sở GTVT TPHCM đã có quy chế phối hợp để bảo vệ các công trình công cộng. “Công an TPHCM cũng lên danh sách các khu vực, tuyến đường, công trình thường xảy ra mất trộm để tăng cường tuần tra, đồng thời trao đổi với Sở GTVT thực hiện giải pháp kỹ thuật, hạn chế mất trộm tài sản tại các công trình công cộng. Giữa hai đơn vị cũng chia sẻ thông tin từ hệ thống camera quan sát, khai thác triệt để hình ảnh, phục vụ công tác điều tra. Công an TPHCM còn chỉ đạo các đơn vị tăng cường chủ động nắm tình hình, xem xét các cơ sở có biểu hiện tiêu thụ tài sản bị mất cắp”- Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết.

Theo luật sư Trần Minh Hùng - Đoàn Luật sư TPHCM, việc trộm nắp chắn rác, nắp cống, dây điện, tấm phản quang hay cây xanh công cộng được xem là hành vi trộm cắp tài sản. Trường hợp định giá tài sản bị trộm trên 2 triệu đồng, người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).