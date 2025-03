TPHCM 24/7: Xe cứu thương chở diễn viên là của ai? Người dân kể lại lúc cảm nhận rung lắc

TPO - Lai lịch xe cứu thương chở diễn viên dự lễ ra mắt phim; Bà Trương Mỹ Lan xin miễn 30 tỷ đồng án phí; Xử phạt TikToker đăng tin sai sự thật về Đại tá Trần Thị Kim Lý; Cán bộ có được rút đơn xin nghỉ hưu sớm?... là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

Vụ xe cứu thương chở diễn viên đến họp báo phim Âm dương: Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TPHCM vào cuộc

Đại diện Sở Y tế xác nhận xe cứu thương trên mang biển số 51B-330.80, không được đơn vị cấp phép hoạt động.

Xe này thuộc danh sách đăng ký của Công ty TNHH cấp cứu Phước Đức (quận 8) do ông P.T.T. là người đại diện pháp luật. Năm ngoái, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra và xử phạt hành chính công ty này thông qua thông tin phát hiện quảng cáo trái phép trên không gian mạng. Sau khi bị xử phạt, công ty TNHH cấp cứu Phước Đức đã giải thể.

Dù xe cứu thương này thuộc quyền sở hữu của ông P.T.T. nhưng giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lại được cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ Thái Lợi và công ty này cũng đã... giải thể. (XEM CHI TIẾT)

Bà Trương Mỹ Lan xin miễn 30 tỷ đồng án phí

Bị tòa sơ thẩm tuyên buộc phải nộp 30 tỷ đồng án phí, bà Trương Mỹ Lan xin không đóng số tiền trên vì cho rằng mình thuộc đối tượng người cao tuổi.

"Bị cáo là người cao tuổi nên xin tòa miễn án phí cho bị cáo, còn trong trường hợp không được miễn thì bị cáo xin chấp hành" - bà Lan trình bày.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan kháng cáo xin miễn hơn 674 tỷ đồng án phí vì cho rằng mình thuộc đối tượng người cao tuổi. Song, HĐXX phúc thẩm xác định bà Lan không đủ điều kiện để được miễn án phí. (XEM CHI TIẾT)

Người dân kể lại lúc cảm nhận rung lắc

Động đất mạnh hơn 7 độ ở Myanmar khiến TPHCM rung chấn, người dân ở các tòa nhà cao tầng hốt hoảng chạy xuống mặt đất, trưa 28/3.

Lý giải việc động đất ở Myanmar nhưng hầu như chỉ người dân ở TPHCM hay Hà Nội cảm nhận rung lắc, một chuyên gia cho biết động đất trên 7 độ là lớn, vùng ảnh hưởng rộng.

Trước sảnh một tòa nhà cao tầng trên đường Lê Đại Hành, quận 11, nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi nơi mình sinh sống, làm việc bị rung lắc.

Tuy nhiên, tâm chấn cách xa Việt Nam hơn 1.000 km nên hầu như chỉ đô thị lớn, nơi tập trung nhiều nhà cao tầng thì người dân mới cảm nhận được rung chấn. Viện Các Khoa học trái đất đã khẳng định cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, tức động đất không có khả năng gây thiệt hại cho Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Phạt hai người chặn đường chơi bóng bàn

Liên quan vụ nhóm người chặn đường trong hẻm ở quận Gò Vấp (TPHCM) để chơi bóng bàn, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp với Công an phường 12 (quận Gò Vấp) đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hai người đàn ông. Do hai người còn lại không có ở địa phương nên cơ quan chức năng sẽ mời làm việc, xử lý sau.

Trước đó, 4 người đàn ông thản nhiên đánh bóng bàn ngay giữa lòng đường trong hẻm 417 Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp). Để bóng không bay ra ngoài, nhóm người này dùng lưới rào xung quanh. Khi có ô tô di chuyển qua, nhóm người này không dừng lại và vẫn tiếp tục chơi như không có chuyện gì xảy ra. (XEM CHI TIẾT)

Xử phạt TikToker đăng tin sai sự thật về Đại tá Trần Thị Kim Lý

Công an TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.V.N.T. (SN 2003, quê Bình Định) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

T. khai là sinh viên năm 4 tại một trường đại học ở TPHCM. Do đam mê với ngành công an, anh ta tạo lập tài khoản TikTok "Chính trị VN" để đăng tải các video clip về thông tin và tiểu sử của nhiều lãnh đạo ngành công an.

Mới đây, sau khi tìm hiểu một số thông tin liên quan đến luân chuyển cán bộ của Công an TPHCM, T. đã thu thập hình ảnh, tiểu sử và dàn dựng, cắt ghép video, đăng tải thông tin sai sự thật về Đại tá Trần Thị Kim Lý - hiện là Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an Thành phố nhằm mục đích thu hút người đọc, tăng lượt tương tác trên TikTok do anh ta quản lý. (XEM CHI TIẾT)

Cán bộ có được rút đơn xin nghỉ hưu sớm?

Theo đại diện Sở Nội vụ TPHCM, quy trình cán bộ, công chức rút đơn xin nghỉ hưu cũng giống như khi nộp đơn. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản của người nộp đơn sẽ xem xét từng trường hợp và gửi danh sách về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM.

Lúc này, Cơ quan chủ quản không có quyền cho phép hay không cho phép rút đơn thôi việc đã nộp mà sẽ có một hội đồng xem xét. Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND TPHCM cho chủ trương hình thành các tiêu chí để xem xét từng trường hợp cụ thể. (XEM CHI TIẾT)

Sau 30/3, nhà trọ ở TPHCM còn vi phạm phòng cháy chữa cháy sẽ bị tạm đình chỉ

Đại diện Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, đến ngày 30/3, các cơ sở nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh tại TPHCM không khắc phục các vi phạm theo 4 giải pháp về phòng cháy chữa cháy sẽ phải dừng hoạt động.

Theo thống kê đến ngày 28/3, trên địa bàn TPHCM đã có 7/22 địa phương đã khắc phục hoàn toàn, không còn cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy là các quận 11, Tân Phú; các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn.

Công trình trái phép ở nhà cổ Vương Hồng Sển bị dẹp bỏ

Đại diện UBND quận Bình Thạnh cho biết cơ quan quản lý bố trí lực lượng bảo vệ, không cho các cá nhân, hộ gia đình (trừ con, cháu của ông Vương Hồng Sển) tiếp tục cư trú tại di tích. Ngôi nhà được rào chắn lưới B40 (hàn cố định), niêm phong khu vực để đảm bảo các hộ không quay lại tái lấn chiếm.

Trong buổi làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và đại diện gia đình học giả, UBND quận đề nghị Sở tiếp nhận, quản lý căn nhà, đồng thời lên kế hoạch sửa chữa, do hiện nhà cổ xuống cấp nặng, có nguy cơ sụp đổ. Cơ quan chức năng cũng sẽ giải quyết quyền lợi hợp pháp cho con cháu ông Vương Hồng Sển để họ ổn định cuộc sống.

TPHCM kiểm tra chất lượng nước của gần 1.000 chung cư

Đơn vị cấp nước cùng ngành y tế kiểm tra chỉ tiêu PH, vi sinh, kim loại trong nước sinh hoạt ở chung cư, bồn chứa tại các quận, huyện để đảm bảo an toàn.

Việc kiểm tra nằm trong kế hoạch quản lý chất lượng nước sạch sử dụng sinh hoạt trong năm 2025 tại 960 chung cư và 624 bồn chứa nước dùng tập trung. Lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu nước tại bể chứa và ở vòi trong hộ gia đình tại chung cư để kiểm định dựa trên hơn 100 tiêu chuẩn của Bộ Y tế.