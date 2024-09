TPHCM 24/7: Ấn định ngày xét xử Trương Mỹ Lan; Kẻ giả danh Bí thư Thành ủy TPHCM là ai?

TPO - Ấn định ngày xét xử Trương Mỹ Lan; Bắt giam 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng; Bắt đối tượng giả danh Bí thư Thành ủy TPHCM gọi điện lừa đảo; Sở Văn hóa Thể thao TPHCM xử lý phát ngôn của B Ray,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Ấn định ngày xét xử Trương Mỹ Lan

TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 19/9. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 19/10. Vụ án sẽ được xét xử công khai tại trụ sở TAND TPHCM. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Thị Hà.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử xác định có 35.824 bị hại, cùng 534 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bắt đối tượng giả danh Bí thư Thành ủy TPHCM gọi điện lừa đảo

Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1985, quê An Giang) vì mạo danh Bí thư Thành ủy TPHCM, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Văn Tâm hãy đến Phòng Cảnh sát hình sự (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa (số điện thoại 0937.456.466) để trình báo, hỗ trợ điều tra.

Bắt giam 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền tại mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự.

TPHCM đốn hạ nhiều cây mục gốc trước siêu bão Yagi

Ngày 6/9, lực lượng công nhân của công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM khẩn trương cắt tỉa cành nhánh, đốn hạ những cây xanh có dấu hiệu già cỗi trên một số tuyến đường trung tâm thành phố nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc cho người đi đường khi xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Chim quý hiếm bay lạc vào quán cà phê ở TPHCM

Anh Đặng Minh Thắng (quê tỉnh Bến Tre) phát hiện một con chim có lông màu đen, bụng trắng, mỏ rất lớn tại quán cà phê thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Không biết là loài chim gì, anh bàn giao lại cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.

Theo một cán bộ kiểm lâm, đây là cá thể chim cao cát bụng trắng, tên khoa học là Anthracoceros albirostris, nặng khoảng 0,5 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật nguy cấp quý hiếm. Cán bộ Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã đến tiếp nhận con vật và đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Gần 17.000 trẻ ở TPHCM được tiêm vắc-xin sởi sau 4 ngày

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, sau 4 ngày triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin sởi, toàn TPHCM đã tiêm vắc-xin sởi cho 16.907 trường hợp, trong đó có 115 trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao được tiêm tại bệnh viện.

Chiến dịch tiêm vaccine sởi toàn TPHCM chính thức triển khai từ sáng 31/8. Theo đó, TPHCM sẽ tiêm cho trẻ 1-5 tuổi chưa đủ mũi hoặc không rõ tiền sử, trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao.

Thành phố cũng tổ chức tiêm bù cho trẻ 6-10 tuổi, tiêm bù cho nhân viên y tế có nguy cơ tiếp xúc bệnh sởi; tiêm bù cho nhân viên y tế chăm sóc trẻ nguy cơ cao. Mục tiêu là 95% người thuộc nhóm tiêm chủng phải được tiêm một mũi vắc-xin sởi - rubella.

Sở Văn hóa Thể thao TPHCM xử lý phát ngôn của B Ray

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin, cơ quan chuyên môn đã làm việc với ông Trần Thiện Thanh Bảo (rapper B Ray) và đại diện các cơ quan chức năng.

Sở Văn hoá và Thể thao đã nhắc nhở nghiêm khắc đối với ông Bảo về việc tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với khán giả trong hoạt động trình diễn cũng như ứng xử nơi công cộng, tuân thủ quy định pháp luật và quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật để giữ gìn hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ