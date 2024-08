TPBVSK Hydrodol: Bảo vệ gan, sống bình an

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Hydrodol trở thành sản phẩm yêu thích số 1 tại Australia về bảo vệ gan và giảm tác hại bia rượu, đạt chứng nhận của Cơ quan Quản lý Hàng hoá Trị liệu Australia (TGA).

TPBVSK Hydrodol giúp giải độc gan, ngừa gan thâm nhiễm mỡ

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như tạo ra mật, đào thải độc tố, làm sạch máu, phân hủy chất béo trong ruột non ở quá trình tiêu hóa, hỗ trợ tạo ra một số loại protein cần thiết cho huyết tương, vận chuyển chất béo trong cơ thể, lưu trữ, giải phóng glucose khi cần thiết và dự trữ hàm lượng sắt của cơ thể…

Tuy nhiên, con người hiện đại đang hành hạ lá gan của mình bằng cách liên tục nạp bia rượu, thực phẩm bẩn, thực phẩm công nghiệp… khiến gan quá tải hoặc mắc hàng loạt bệnh lý.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hydrodol ra đời nhằm bảo vệ lá gan, giữ cho nó khoẻ mạnh và hoạt động tốt để con người sống bình an. Sau hơn 20 năm phát triển, Hydrodol trở thành sản phẩm yêu thích số 1 tại Australia, đã có mặt ở khoảng 60 quốc gia trên thế giới, đạt chứng nhận của Cơ quan Quản lý Hàng hoá Trị liệu Australia (TGA).

Trong Hydrodol có các thành phần thiên nhiên như: cây kế sữa, trà xanh, kha tử và củ cải đỏ.

Cây kế sữa nổi bật nhất trong nhóm này. Cây kế sữa là một loài thực vật có hoa thuộc họ Cúc, bắt nguồn từ châu Âu, tên khoa học là silybum marianum, có các tên gọi khác như kế thánh, kế đức mẹ, cúc gai. Thành phần hoạt chất bên trong cây kế sữa có tác dụng bảo vệ gan là hỗn hợp flavonolignands, gồm silybinin, silychristin và silydianin, được gọi chung là silymarin.

Silymarin ổn định màng tế bào, chống viêm và chống oxy hoá, ngăn độc tố trong máu không bám vào tế bào gan. Cao kế sữa (Carduus marianus sext) bảo vệ gan khỏi sự thâm nhiễm mỡ. ​​Nghiên cứu cho thấy cao kế sữa ngăn chặn sự peroxid hóa lipid - nguyên nhân dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ.

Kế sữa giúp phục hồi tế bào gan, giảm viêm và thúc đẩy sửa chữa tế bào, từ đó giảm bớt triệu chứng của các bệnh gan như vàng da, xơ gan, ung thư gan và bệnh gan nhiễm mỡ.

Hiện nay, cây kế sữa được dùng phổ biến cho các rối loạn gan, bao gồm tổn thương gan do hóa chất, rượu và hóa trị liệu, cũng như tổn thương gan do ngộ độc nấm Amanita, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bệnh viêm gan cấp tính, xơ gan và viêm gan mạn tính.

Thứ hai là cây kha tử, cây này thuộc họ Bàng, trồng chủ yếu ở Nam Á và Đông Nam Á. Nó được chứng minh là có khả năng kháng nhiều loại vi khuẩn và virus, thường được dùng để ngăn chặn virus viêm gan B, virus cúm, HSV-1, CMV, kháng ký sinh trùng sốt rét, kháng nấm Candida Albicans…

Thứ ba là củ cải đỏ. Ngày nay, ở Việt Nam, củ cải đỏ được trồng nhiều nhất tại Đà Lạt. Trong củ cải đỏ chứa sắc tố màu betacyanin, chất này giúp ngăn ngừa sự nhiễm độc của gan bởi nó rất tốt cho các tế bào gan và hệ bài tiết.

Cuối cùng là trà xanh. Trong trà xanh chứa một loại polyphenol gọi là catechin - chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Hydrodol bảo vệ gan khỏi tác hại của bia rượu

Song hành với tác dụng bảo vệ gan, hydrodol cũng làm giảm tác hại bia rượu, giúp đào thải rượu cho cơ thể lấy lại tỉnh táo nhanh chóng. Hydrodol giúp tái tạo năng lượng bằng cách bù khoáng chất, điện giải, vitamin, axit amin, qua đó giúp người dùng hồi phục thể lực, giảm mệt mỏi do say rượu bia.

Hydrodol được nghiên cứu và sản xuất dựa trên căn nguyên gây tình trạng thiếu tỉnh táo, dị ứng, mề đay, đắng miệng… gây ra do rượu bia, do đó sản phẩm hoạt động dựa trên cơ chế giải rượu, không gây tác dụng phụ.

Công dụng tái tạo năng lượng có được là nhờ tinh chất củ cải đỏ chứa rất nhiều vitamin (vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin nhóm B, vitamin K) và các khoáng chất (kali, sắt, mangan, magie,....). Đây đều là những chất tốt cho cơ thể, cung cấp năng lượng và dưỡng chất có lợi.

Công dụng giúp người dùng tỉnh táo nhanh chóng là nhờ trà xanh. Trong trà xanh chứa 2 – 4% cafein, giúp kích thích tim, hệ thống thần kinh và cơ bắp, tạo ra sự tỉnh táo và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Hydrodol hiện nay có 2 dòng: Liver Health và Before. Hydrodol Liver Health hỗ trợ xử lý và loại bỏ các chất độc hại ra bên ngoài cơ thể, bảo vệ gan, hỗ trợ tiêu hoá và dễ dàng hấp thu dưỡng chất, duy trì và cải thiện chức năng gan, tái tạo năng lượng cho cơ thể.

Hydrodal before dùng trước khi sử dụng bia rượu. Đây là sự kết hợp của: nicotinamide (Vitamin B3), isoleucine, vitamin B1, alanin, glyxin, thiamine hydrochloride được dùng để giảm mệt mỏi, giảm tác hại của bia rượu, tái tạo năng lượng, chuyển hóa carbonhydrat, chống oxy hóa cho cơ thể.