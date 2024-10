TPBVSK Curcumin BDMC50 - Tăng cường hiệu quả hỗ trợ bảo vệ sức khoẻ cho người Việt

TPBVSK Curcumin BDMC50 là sản phẩm được phát triển dựa trên công nghệ sinh học tiên tiến đến từ Canada mang đến bước ngoặt lớn trong ngành dược phẩm, một giải pháp mới dành cho những người mắc các bệnh mãn tính liên quan đến viêm đau và thoái hóa tế bào.

Curcumin – Hoạt chất quý giá từ thiên nhiên

Curcumin là hoạt chất chính được tìm thấy trong củ nghệ (Curcuma longa), một loại thảo dược quen thuộc trong y học cổ truyền Châu Á. Curcumin được biết đến với nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày và các bệnh lý về viêm đau khớp, bảo vệ gan, làm lành vết thương và giúp giảm viêm nhiễm hiệu quả.

Curcumin được chia làm ba loại chính: Curcumin I, Curcumin II, và Curcumin BDMC (hay còn gọi là Curcumin III). Trong đó, Curcumin BDMC có hoạt tính sinh học vượt trội hơn cả, đặc biệt là khả năng chống oxy hóa và kháng viêm. Tuy nhiên, hàm lượng Curcumin BDMC trong tự nhiên rất thấp, chỉ chiếm khoảng 3% tổng lượng Curcumin có trong củ nghệ tươi, dẫn đến việc chiết xuất gặp nhiều khó khăn và tốn kém. Vì vậy, một số sản phẩm về Curcumin nổi bật hiện nay như Tinh Bột Nghệ, Curcumin 95% hay Nano Nghệ chỉ tinh chế được curcumin ở dạng curcumin I (chiếm đến 80% hàm lượng) còn curcumin BDMC chỉ chiếm tối đa là 3%.

Công nghệ BioBDMC50 – Đột phá mới trong chiết xuất Curcumin

Nhằm giải quyết vấn đề này, tiến sĩ Franco Cavaleri, một nhà khoa học người Canada, đã dành hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học phân tử BioBDMC50. Đây là công nghệ tiên tiến được cấp bằng sáng chế tại Canada và bảo hộ thương hiệu tại Hoa Kỳ. Công nghệ này đã mở ra một bước tiến mới trong quá trình chiết xuất Curcumin, cho phép tách chiết Curcumin BDMC ở hàm lượng cao hơn rất nhiều so với các phương pháp truyền thống.

Kết quả là sản phẩm Curcumin BDMC50 ra đời, chứa tới 95% Curcumin tinh khiết, trong đó có 50% là Curcumin BDMC – cao gấp 170 lần so với các sản phẩm Curcumin thông thường. Đây là một thành tựu đáng kể, giúp tăng cường đáng kể hiệu quả chống oxy hóa và kháng viêm của Curcumin.

Chỉ số ORAC – Minh chứng cho khả năng hỗ trợ chống oxy hóa vượt trội

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Curcumin BDMC50 nổi bật trên thị trường chính là chỉ số ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) – chỉ số dùng để đánh giá khả năng chống oxy hóa của các loại thực phẩm. Các nghiên cứu tại Canada cho thấy Curcumin BDMC50 có khả năng chống oxy hóa vượt trội với 939.076 đơn vị ORAC mỗi gam. Để dễ so sánh, "vua" chống oxy hóa trước đây là Astaxanthin cũng chỉ cung cấp 8.466 đơn vị ORAC mỗi gam. Điều này có nghĩa là Curcumin BDMC50 có chỉ số chống oxy hóa cao gấp 111 lần so với Astaxanthin và cao gấp 208 lần so với các sản phẩm Curcumin thông thường.

Chỉ số ORAC cao giúp Curcumin BDMC50 có khả năng ức chế mạnh mẽ các gốc tự do – những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và góp phần vào quá trình lão hóa cũng như phát triển nhiều bệnh mãn tính. Bằng cách ức chế hai protein gây oxy hóa là NF-kB và MSK1, Curcumin BDMC50 hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đau cấp và mãn tính như viêm khớp, viêm loét đại tràng, và các bệnh liên quan đến thoái hóa tế bào.

Khả năng hấp thụ vượt trội

Một trong những thách thức lớn nhất khi sử dụng Curcumin trong điều trị bệnh là khả năng hấp thụ vào cơ thể. Curcumin I và Curcumin II, hai loại Curcumin phổ biến, có nhược điểm là không tan trong nước, dẫn đến khả năng hấp thụ kém và thời gian tồn tại trong huyết tương rất ngắn. Điều này làm giảm hiệu quả của Curcumin khi được sử dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh.

Curcumin BDMC, loại Curcumin có hoạt tính mạnh nhất, lại là chất có tính hòa tan và ổn định cao nhất trong ba loại Curcumin. Điều này đồng nghĩa với việc Curcumin BDMC50 có khả năng hấp thụ vào cơ thể gấp 20 lần so với Curcumin I, giúp nâng cao hiệu quả điều trị một cách rõ rệt. Ngoài ra, nồng độ Curcumin BDMC trong huyết tương cũng cao hơn 4,4 lần so với Curcumin I, đảm bảo khả năng lưu giữ lâu dài trong cơ thể để phát huy tối đa tác dụng.

Khả năng hấp thụ vượt trội này giúp Curcumin BDMC50 không chỉ hỗ trợ mang lại hiệu quả nhanh chóng trong việc giảm đau và kháng viêm mà còn hỗ trợ rút ngắn thời gian điều trị, giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn và hạn chế các biến chứng nghiêm trọng của bệnh viêm đau mãn tính.

Với hàm lượng Curcumin BDMC tinh khiết cao và khả năng hấp thụ vượt trội, Curcumin BDMC50 đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường chăm sóc sức khỏe. Đây không chỉ là một sản phẩm mang tính đột phá trong công nghệ sinh học mà còn là một giải pháp toàn diện cho những người mong muốn cải thiện sức khỏe và điều trị các bệnh mãn tính liên quan đến viêm đau và lão hóa.

Curcumin BDMC50 – lựa chọn thông minh cho một cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ bảo vệ và tái tạo tế bào từ bên trong.

