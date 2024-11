TPBVSK BoniDiabet – Gần 2 thập kỷ đồng hành cùng người bệnh tiểu đường

Gần 20 năm đồng hành cùng bệnh nhân tiểu đường cũng là từng ấy năm sản phẩm BoniDiabet + tạo được vị trí vững chắc trong lòng người bệnh. Và bây giờ chỉ cần nhắc tới “Sản phẩm giúp phòng chống biến chứng tiểu đường” là người ta sẽ nghĩ ngay tới cái tên “BoniDiabet + ”.

Bệnh tiểu đường luôn được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng bởi những biến chứng nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống của người bệnh bất cứ lúc nào. Để kiểm soát bệnh tiểu đường thì người bệnh thường dùng các loại thuốc tây để hạ đường huyết hoặc tiêm insulin… Tuy nhiên,việc sử dụng những loại thuốc này trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng tới dạ dày, gan, thận….lại không giúp ổn định đường huyết khiến đường huyết lên xuống thất thường, lúc lên cao mà lúc lại tụt quá mức … Từ đó khiến người bệnh cũng dễ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Do đó, xu hướng của thế giới là sử dụng các sản phẩm thiên nhiên vừa an toàn lại vừa giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Trong số đó, BoniDiabet+ do công ty Botania phân phối là sản phẩm có vị thế nổi bật trên trên thị trường bây giờ, vì ngoài đáp ứng được yêu cầu trên thì BoniDiabet+ còn hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm biến chứng tiểu đường hiệu quả - điều mà không phải sản phẩm nào cũng làm được.

BoniDiabet+ – Thành phần toàn diện làm nên hiệu quả vượt trội

Công thức vượt trội của BoniDiabet+ kết hợp nhiều thảo dược quý, các nguyên tố vi lượng, vitamin và dưỡng chất, cụ thể:

- 5 thảo dược: Dây thìa canh, mướp đắng, lô hội, hạt methi, quế - Đây là những thảo dược đã được sử dụng hàng ngàn năm qua trên thế giới cho bệnh tiểu đường và y học hiện đại ngày nay cũng đã được chứng minh tác dụng hỗ trợ hạ đường huyết vô cùng hiệu quả của nó.

- Các nguyên tố vi lượng như Magie, kẽm, selen, crom: Các thành phần này vừa hỗ trợ hạ vừa hỗ trợ ổn định đường huyết, không để đường huyết lên xuống thất thường. Ngoài ra, các nguyên tố vi lượng này đều đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường hiệu quả, trong đó có biến chứng trên tim, gan, thận, mắt và thần kinh.

Không chỉ vậy, khả năng hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường còn được tăng cường tối ưu trong BoniDiabet+ nhờ thành phần:

- Acid alpha lipoic có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, bảo vệ vi mạch đáy mắt trước nguy cơ mù mắt.

- Vitamin C giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch, chống oxy hóa, giữ cho mao mạch và thành mạch máu vững chắc, góp phần phòng ngừa biến chứng trên ở bệnh nhân tiểu đường.

Ngoài ra, BoniDiabet+ còn được sản xuất tại nhà máy J&E International của Mỹ đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế thế giới WHO, trên dây chuyền tiên tiến áp dụng công nghệ microfluidizer - công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất thế giới giúp hiệu quả hấp thu có thể lên tới 100%.

Đặc biệt, chất lượng và độ an toàn của BoniDiabet+ đã được kiểm chứng lâm sàng tại bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, sau 3 tháng sử dụng BoniDiabet+ thì 96,67% bệnh nhân tiểu đường có cải thiện tốt và khá, đồng thời không xuất hiện bất kỳ tác dụng không mong muốn nào với người dùng.

BoniDiabet+ nhận được đánh giá tích cực từ các chuyên gia và nhà thuốc

Sau gần 20 năm có mặt trên thị trường, hiện BoniDiabet+ đã phủ rộng tại hơn 10.000 nhà thuốc lớn nhỏ trên toàn quốc và nhận được sự đánh giá cao từ các nhà thuốc.

Dược sĩ Nguyễn Thị Hằng (Nhà thuốc Thu Hằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã có 10 năm kinh nghiệm đứng bán và tư vấn thuốc cho người bệnh, bệnh nhân tiểu đường tìm tới chúng tôi mua thuốc nhiều vì họ tin tưởng vào trình độ chuyên môn của nhà thuốc. Vì thế, chúng tôi luôn lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt để tư vấn cho người bệnh và tôi luôn ưu tiên khuyên người bệnh dùng thêm sản phẩm BoniDiabet+. Nhiều bệnh nhân sử dụng BoniDiabet+ thấy đường huyết được kiểm soát tốt, người khỏe ra, đặc biệt biến chứng tiểu đường giảm nhiều, đỡ tê bì tay chân, đỡ mờ mắt nên họ quay lại ủng hộ nhà thuốc. Điều này vừa giúp tăng uy tín của chúng tôi mà vừa giúp nhà thuốc giữ được khách”.

TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyên trưởng khoa Nội - Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương cũng đã nhận xét về sản phẩm BoniDiabet+ như sau: “BoniDiabet+ là sản phẩm có nguồn gốc thảo dược và các khoáng chất nên rất an toàn, không gây tác dụng phụ bởi vậy người bệnh có thể sử dụng lâu dài mà không sợ ảnh hưởng tới sức khỏe. Sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ lại được sản xuất tại nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới nên tác dụng sẽ được tăng cường, khả năng hạ và ổn định đường huyết tốt hơn, phòng ngừa biến chứng hiệu quả hơn. Tôi cũng đã kê cho nhiều bệnh nhân của tôi sử dụng và thấy được hiệu quả rõ rệt sau khi sử dụng”.

BoniDiabet+ luôn được người bệnh tin tưởng sử dụng

Ra đời từ cách đây gần 2 thập kỷ, nhưng tới hiện nay BoniDiabet+ vẫn được người bệnh đón nhận và phản hồi tích cực

Chú Nguyễn Văn Được, 63 tuổi, thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội chia sẻ:

“Lúc mới phát hiện ra bị tiểu đường, đường huyết của tôi là 10.6 mmol/l, kèm theo bị mỡ máu và huyết áp cao. Dù đã uống thuốc tây một thời gian nhưng tôi thấy sức khỏe ngày càng yếu đi. Đặc biệt cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều biến chứng khó chịu như hai tay thường xuyên tê bì, nhức mỏi, dọc cánh tay nổi lên rất nhiều mao mạch và thâm tím. Mắt mờ và có hiện tượng ruồi bay trước mắt. Tôi hay gặp triệu chứng như rối loạn tiền đình, đó là đầu tê bì, xoay đầu từ trái sang phải là chóng mặt, buồn nôn.

Nhưng sau khi tôi sử dụng BoniDiabet+ được 3 tháng thì các triệu chứng khó chịu trên đã không còn nữa. Hai tay hết tê bì, nhức mỏi, vết thâm trên da cũng mất, mắt sáng hơn, không còn tình trạng ruồi bay trước mắt. Tôi đi khám lại thì đường huyết giảm dần, từ 10.6 xuống 6.3. Bây giờ nó chỉ còn 5.9 thôi, mỡ máu cũng giảm nên bác sĩ đã giảm cho tôi nửa liều thuốc tây xuống rồi. Tôi rất tin tưởng sản phẩm BoniDiabet+ và sẽ tiếp tục sử dụng để sức khỏe luôn ổn định”.

Với thành phần an toàn, hiệu quả toàn diện, nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia, nhà thuốc và trải nghiệm thực tế của người bệnh, sản phẩm BoniDiabet+ chính là sản phẩm hàng đầu dành cho bệnh nhân tiểu đường hiện nay.

Sản phẩm BoniDiabet+ đã nhiều năm liền được nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội thực phẩm chức năng trao tặng. Đồng thời, BoniDiabet+ cũng là một trong những sản phẩm góp phần giúp công ty Botania – công ty phân phối BoniDiabet+ tại Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng danh giá, cụ thể như:

- “Top 10 - Thương hiệu nhãn hiệu tin dùng”

- “Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam”

- “Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất châu Á”

Để được tư vấn miễn phí về bệnh tiểu đường hoặc tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm BoniDiabet+, vui lòng liên hệ hotline: 18001044 (miễn cước giờ hành chính)

Website: Botania.com.vn