TPBVSK Arginin Plus: Vũ khí bí mật cho lá gan khỏe mạnh

Trong bối cảnh sức khỏe gan ngày càng được chú trọng, Arginin Plus xuất hiện như một giải pháp đột phá cho việc bảo vệ và tăng cường chức năng gan. Với khả năng giảm men gan, hỗ trợ thải độc và bảo vệ gan khỏi tác động của rượu bia và thuốc, Arginin Plus đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, mang đến một lá gan khỏe mạnh và cuộc sống lành mạnh hơn.

Thành phần và công dụng ưu việt

L-Arginin hàm lượng cao

Arginin Plus chứa L-Arginin với hàm lượng cao. L-Arginin là một amino acid quan trọng có vai trò nhiều mặt trong cơ thể, đặc biệt là trong việc hỗ trợ chức năng gan.

● Bảo vệ gan: L-Arginin giúp bảo vệ gan khỏi các tổn thương do các chất độc hại, bao gồm cả độc tố từ rượu bia và thuốc.

● Hạ men gan: Việc sử dụng L-Arginin có thể giúp giảm mức men gan, một dấu hiệu cho thấy gan đang chịu tổn thương hoặc viêm.

● Tăng cường chức năng gan: L-Arginin hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thải độc và chuyển hóa các chất dinh dưỡng.

Vitamin C, B1, B12

Bên cạnh L-Arginin, Arginin Plus còn bổ sung các vitamin thiết yếu như Vitamin C, B1 và B12. Các vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe gan.

● Vitamin C: Là một chất chống oxy hóa mạnh, Vitamin C bảo vệ gan khỏi các gốc tự do gây hại. Ngoài ra, Vitamin C còn hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

● Vitamin B1 (Thiamine): Vitamin B1 tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate, giúp cơ thể sản xuất năng lượng. Việc này giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình thải độc và chuyển hóa các chất.

● Vitamin B12 (Cobalamin): Vitamin B12 hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu và duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh. Ngoài ra, B12 còn tham gia vào quá trình chuyển hóa homocysteine, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và gan.

Đối tượng sử dụng

Arginin Plus được khuyến cáo sử dụng 1-2 viên mỗi ngày dành riêng cho những người có nhu cầu bảo vệ và tăng cường chức năng gan, bao gồm:

● Người trưởng thành có chức năng gan suy giảm: Những người gặp các vấn đề về gan, như viêm gan, gan nhiễm mỡ, hoặc các bệnh lý khác, có thể hưởng lợi từ việc sử dụng Arginin Plus để hỗ trợ và cải thiện chức năng gan.

● Người thường xuyên uống rượu bia: Rượu bia là một trong những tác nhân chính gây hại cho gan. Việc bổ sung L-Arginin và các vitamin trong Arginin Plus có thể giúp bảo vệ gan khỏi những tổn thương do rượu bia gây ra.

● Người sử dụng các loại thuốc có hại cho gan hoặc có men gan cao: Một số loại thuốc có thể gây tác dụng phụ làm hại gan. Arginin Plus giúp bảo vệ gan và giảm thiểu tác động tiêu cực từ các loại thuốc này.

Chi phí hợp lý

Hiểu được tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe gan và mong muốn mang đến sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý, Arginin Plus được phân phối với giá bán lẻ như sau:

● 275.000 VND cho chai 30 viên: Mức giá này phù hợp cho những người muốn trải nghiệm sản phẩm trong thời gian ngắn hoặc có nhu cầu sử dụng ít.

● 420.000 VND cho chai 60 viên: Lựa chọn kinh tế hơn cho những người có nhu cầu sử dụng lâu dài, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo liên tục cung cấp dưỡng chất cần thiết cho gan.

Đảm bảo chất lượng và phân phối rộng khắp

Sanct Bernhard, nhãn hàng nổi tiếng đến từ Đức với tuổi đời 121 năm, đã không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Với lịch sử lâu đời và danh tiếng trong ngành dược phẩm, các sản phẩm của Sanct Bernhard luôn được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao.

Tại Việt Nam, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng và phân phối Độc quyền bởi Công ty XNK Dược Mỹ phẩm Thanh Trang. Thanh Trang Pharma cam kết đem đến những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Với hệ thống phân phối rộng khắp, sản phẩm Arginin Plus sẽ đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Arginin Plus của Sanct Bernhard, được phân phối bởi Dược Mỹ phẩm Thanh Trang, là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm giải pháp hỗ trợ và bảo vệ gan. Với thành phần chất lượng, công dụng hiệu quả rõ rệt và giá cả hợp lý, Arginin Plus xứng đáng là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe gan của bạn. Hãy trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt từ sản phẩm này, vì một lá gan khỏe mạnh và cuộc sống tươi đẹp hơn.

