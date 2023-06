Toyota Wigo mới không ảnh hưởng bởi bê bối gian lận thử nghiệm

TPO - Ngày 6/6, Toyota Wigo ra mắt tại thị trường Việt. Đáng chú ý, đại diện hãng xe Nhật Bản khẳng định sản phẩm này đạt tiêu chuẩn an toàn theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, không liên quan tới bê bối gian lận thử nghiệm an toàn tại Thái Lan.

Toyota Việt Nam mới ra mắt mẫu xe cỡ nhỏ Wigo 2023, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đáng chú ý, vào cuối tháng 4, mẫu xe Wigo phân phối tại thị trường Đông Nam Á đã dính vào bê bối gian lận thử nghiệm an toàn của Daihatsu, thương hiệu con của Toyota. Do đó, xuất hiện một số ý kiến thắc mắc về chất lượng của mẫu xe mới được giới thiệu tại thị trường nước ta.

Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, đại diện Toyota Việt Nam cho biết: "Toyota Việt Nam xin khẳng định, chúng tôi luôn đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và quy định bắt buộc về an toàn kỹ thuật của mọi quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Ngoài ra, dựa trên nhu cầu và mong đợi của khách hàng tại mỗi thị trường, chúng tôi đảm bảo việc cung cấp các thông số kỹ thuật an toàn phù hợp".

"Trong sự việc Daihatsu ở một số quốc gia khác trong thời gian gần đây, vấn đề xảy ra thuộc về quy trình thử nghiệm, nhằm đạt chứng nhận tiêu chuẩn theo quy định của các quốc gia đó. Do có sự khác nhau về các yêu cầu/tiêu chuẩn kiểm tra giữa các thị trường khác nhau nên mẫu xe Wigo được nhập khẩu về Việt Nam không thuộc phạm vi ảnh hưởng của vấn đề này. Thực tế, tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Wigo 2023 đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của chính phủ và đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu", đại diện Toyota bổ sung thêm.

So với thế hệ tiền nhiệm, Toyota Wigo 2023 "lột xác" với thiết kế trẻ trung, hợp xu hướng hơn. Đặc biệt, đây là sản phẩm hiếm trong phân khúc được áp dụng loạt tính năng an toàn bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và cân bằng điện tử VSC.

Dưới mui xe, Toyota Wigo 2023 sử dụng khối động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2 lít cho công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 113 Nm. Phiên bản E sử dụng hộp số sàn 5 cấp còn bản G được nâng cấp lên tự động vô cấp D-CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Tại thị trường trong nước, sản phẩm trên được cung cấp với 2 phiên bản E (số sàn) và G (số tự động), đi kèm giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 360 triệu và 405 triệu đồng.