Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sắp được giảm 50% lệ phí trước bạ

TPO - Ngày 1/6, Văn phòng chính phủ có văn bản gửi Bộ tài chính về việc đồng ý giảm lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước.

Chiều 1/6, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân đã kí văn bản số 4019/VPCP-KTTH gửi Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về đề xuất giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước.

Theo công văn này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo đúng kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 30/5/2023. Đặc biệt, Chính phủ cũng đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Nghị định và trình Chính phủ trước ngày 15/6/2023.

Quyết sách trên được thực hiện nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các dòng xe lắp ráp, sản xuất trong nước. Vào đầu năm nay, cả sản lượng sản xuất và doanh số của loại sản phẩm này giảm mạnh về sản lượng và doanh số.

Cụ thể, trong tháng 5/2023, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 27.000, tăng nhẹ 2,2% so với tháng 4 (26.400 xe) nhưng chỉ bằng 67,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2023, tổng lượng xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 133.600 chiếc, giảm sâu 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, dữ liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết vào tháng 4/2023, doanh số bán xe hơi toàn thị trường Việt Nam chỉ đạt 22.409 xe, tương ứng giảm 25% và 47% so với tháng 3/2023 và cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, lượng tiêu thụ xe hơi sau 4 tháng đầu năm cũng giảm mạnh, chỉ đạt 92.801 xe.