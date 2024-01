Top 5 dịch vụ đặt tiệc tại nhà Thủ Đức trọn gói, giá rẻ

Đặt tiệc tại nhà quận Thủ Đức cung cấp dịch vụ nấu ăn tại nhà đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiết kiệm chi phí và thời gian chuẩn bị. Nhằm giúp khách hàng khu vực thành phố Thủ Đức có nhiều lựa chọn hơn, sau đây là top 5 dịch vụ đặt tiệc tại nhà chất lượng, uy tín nhất tại Thủ Đức.

Các công ty cung cấp dịch vụ đặt tiệc tại nhà Thủ Đức được chia sẻ sau đây đều là những đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đặc biệt là bộ thực đơn rất phong phú, đa dạng các món ăn ngon. Hãy cùng báo Tiền Phong theo dõi nhé!

Đặt Tiệc Tại Nhà 24H

Công ty Đặt Tiệc Tại Nhà 24H do CEO Ngọc Thuận thành lập là một trong những dịch vụ hàng đầu tại Thủ Đức khi nói đến việc tổ chức tiệc tại nhà. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, dịch vụ tại đây sẽ mang đến cho khách hàng những bữa tiệc với hương vị tuyệt vời cùng cách bài trí, phục vụ ấn tượng.

Đặt Tiệc Tại Nhà 24H hiểu rằng mỗi bữa tiệc là một dịp quan trọng và đặc biệt đối với khách hàng. Chính vì thế, dịch vụ tại đây luôn đặt tiêu chí này lên hàng đầu trong tôn chỉ hoạt động của mình. Từ đó nỗ lực mang tới một không gian ấn tượng, menu phong phú, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Khi đến với dịch vụ đặt tiệc tại nhà của 24H, bạn có thể yên tâm cho bữa tiệc của mình, từ những buổi tiệc nhỏ gia đình đến những sự kiện lớn của công ty. Nhân viên của công ty 24H sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc setup không gian tiệc, trang trí và menu phù hợp với từng yêu cầu mỗi bữa tiệc.

Với sự đa dạng và chất lượng của các món ăn trong thực đơn đãi tiệc, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn phong phú và 24H luôn đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng về các món ăn trong bữa tiệc. Đến với Đặt Tiệc Tại Nhà 24H, khách hàng chỉ việc thưởng thức các món ăn và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người thân và bạn bè, còn lại chúng tôi sẽ lo tổ chức buổi tiệc một cách hoàn hảo nhất.

Không chỉ đẹp mắt, các món ăn tại đây đều sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi món ăn đều được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp tay nghề cao, chuyên nghiệp và phục vụ chu đáo. Do đó, khi khách hàng lựa chọn dịch vụ đặt tiệc tại nhà 24H, mọi người sẽ có được những trải nghiệm hoàn hảo cả về hương vị món ăn và tác phong phục vụ chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ:

● Website: https://dattiectainha24h.vn/

● Hotline: 0963.995.861 - 0981.003.455

● Văn phòng chính: Số 173, Đường 20, P.5, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

● Email: Dattiectainha24h.vn@gmail.com

● Fanpage: https://www.facebook.com/dattiectainha24h/

Đặt Tiệc Naifood

Nhắc đến những dịch vụ đặt tiệc tại nhà Thủ Đức uy tín, chất lượng, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Đặt Tiệc Naifood. Dịch vụ tại đây sở hữu đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm. Nhờ đó mỗi món ăn được phục vụ đều có hương vị thơm ngon, hấp dẫn cùng tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp của nhân viên. Ngoài ra, Đặt Tiệc Naifood còn cung cấp những tư vấn cho khách hàng về thực đơn, cách trang trí tiệc sao cho phù hợp nhất với ngân sách của bạn.

Không chỉ đảm bảo chất lượng món ăn mà Naifood còn mang đến sự chuyên nghiệp và tận tâm trong từng chi tiết của tiệc. Mỗi món ăn tại đây đều được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp tay nghề cao, tâm huyết cùng nguồn nguyên liệu chất lượng, sạch, an toàn. Nhờ vậy, mỗi món ăn trong bàn tiệc không chỉ thơm ngon, hợp khẩu vị mà bạn còn được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm của nhân viên.

Ngoài ra, Naifood luôn chú trọng đến việc lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của khách hàng. Dịch vụ tại đây sẽ đưa ra những tư vấn, giải pháp phù hợp với yêu cầu của bạn. Nhờ đó bạn có thể yên tâm tổ chức một bữa tiệc đáng nhớ. Bạn cũng có thể tham khảo các dịch vụ khác tại Naifood như cho thuê bàn ghế, dụng cụ ăn, bát đĩa, trang trí không gian tiệc để làm nên một bữa tiệc tại nhà hoàn hảo nhất.

Thông tin liên hệ:

● Website: https://naifood.com/

● Văn Phòng Chính: Số 21 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12.

● Hotline: 0784.06.06.68

● Email: Naifood.com@gmail.com

Tiệc Cao Cấp

Nếu bạn muốn tổ chức một bữa tiệc cao cấp tại nhà, Tiệc Cao Cấp là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tại đây chuyên về tổ chức các bữa tiệc sang trọng và đẳng cấp với thực đơn đa dạng các món ăn từ mọi nền ẩm thực. Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp cùng những đầu bếp giàu kinh nghiệm là điểm cộng để Tiệc Cao Cấp ghi điểm với khách hàng khi có nhu cầu tổ chức tiệc. Tiệc Cao Cấp hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời trong không gian được trang trí đẹp mắt bởi sự làm việc chuyên nghiệp mang lại.

Thông tin liên hệ:

● Điện thoại: 0906965999

● 429/6 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Thefood

Thefood là một trong những dịch vụ đặt tiệc tại nhà phổ biến và được nhiều người tin tưởng tại khu vực Thủ Đức. Điều làm nên sự khác biệt của dịch vụ đặt tiệc tại Thefood với các đơn vị khác đó là thực đơn các món ăn. Các món ăn tại đây là sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo được chế biến bởi tay nghề của những đầu bếp nổi tiếng, mang đến hương vị thơm ngon hấp dẫn. Đặc biệt, dịch vụ này còn cung cấp những ý tưởng tổ chức tiệc, thiết kế thực đơn phù hợp với yêu cầu, sở thích của khách hàng.

● Địa chỉ: 11A Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, TP. HCM

● Hotline: 028 3945 6879

Dịch vụ cưới hỏi 24H

Dịch vụ cưới hỏi 24H là một đơn vị chuyên tổ chức tiệc cưới nói riêng và tổ chức tiệc tại nhà nói chung với chất lượng và uy tín đã được nhiều khách hàng đánh giá cao. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đội ngũ của Dịch vụ cưới hỏi 24H đã tổ chức thành công nhiều bữa tiệc hoành tráng và ấn tượng.

Dịch vụ cưới hỏi 24H cam kết mang đến cho bạn một buổi tiệc hoàn hảo và khó quên. Bạn không cần phải lo lắng về việc chuẩn bị thực đơn hay trang trí không gian, vì đội ngũ chuyên gia của Dịch vụ cưới hỏi 24H sẽ giúp bạn lên ý tưởng và thực hiện theo đúng yêu cầu, sở thích của bạn. Nhờ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Cưới Hỏi 24H sẽ làm nên một bữa tiệc với những món ăn thơm ngon cùng không gian đẹp mắt, sang trọng.

Không chỉ vậy khi lựa chọn dịch vụ Cưới Hỏi 24H bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn về giá thành. Dịch vụ tại đây cũng luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn những gói tổ chức tiệc tại nhà phù hợp với từng mức chi phí nhưng vẫn đảm bảo sự hoàn hảo, sang trọng cho buổi tiệc.

Thông tin liên hệ:

● Website: https://dichvucuoihoi24h.vn/

● Hotline: 0896383988

● Địa chỉ: 21A Hà Huy Giáp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

● Email: dichvucuoihoi24h.vn@gmail.com

Trên đây là top 5+ dịch vụ đặt tiệc tại nhà tại Thủ Đức được nhiều khách hàng lựa chọn và đánh giá cao. Bên cạnh chất lượng dịch vụ, đây đều là những đơn vị đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đặt tiệc tại nhà, bộ thực đơn phong phú, đa dạng và đặc biệt là áp dụng mức giá rất hợp lý. Hy vọng bạn thấy thông tin này hữu ích và lựa chọn cho mình một dịch vụ phù hợp để tổ chức tiệc tại nhà tại Thủ Đức.