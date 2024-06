Tổng giám đốc EVN gửi thư kêu gọi quyết tâm hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Ngày 6/6, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi thư kêu gọi quyết tâm hoàn thành các Dự án đường dây 500kV mạch 3 tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động các đơn vị đang tham gia xây dựng dự án.

Trong thư của Tổng giám đốc Tập đoàn và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam viết:

Các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với tinh thần “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, trong thời gian qua đã có hàng vạn công nhân, kỹ sư trong và ngoài ngành Điện tham gia xây dựng các Dự án đường dây 500kV mạch 3, Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ các đơn vị đã nhiệt tình tham gia thi công xây dựng các Dự án đường dây 500kV mạch 3.

Hiện nay, các dự án đang trong giai đoạn “nước rút”, để quyết tâm về đích đúng hẹn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể đoàn viên, cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động các đơn vị trong và ngoài ngành Điện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành Công trình trước ngày 30/6/2024.

Tham gia xây dựng các dự án đường dây 500kV mạch 3 không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người lao động khi được tham gia xây dựng công trình trọng điểm này; chúng ta hãy nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Tất cả vì mục tiêu hoàn thành các Dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng hẹn, chúng ta hãy cùng quyết tâm!

Cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng EVNNPT

Ngày 6/6/2024, ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và động viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.

Báo cáo trước đoàn công tác, ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư. Đây là các dự án trọng điểm quốc gia, được phê duyệt tại Quy hoạch điện VIII nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện trên trục đường dây 500 kV Bắc - Trung, góp phần tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định. Dự án có tổng số 1.177 vị trí móng cột với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng, đi qua địa bàn 9 tỉnh, bao gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Thực hiện Nghị quyết số 238-NQ/ĐU của Đảng uỷ EVN về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ĐTXD các dự án đường dây 500kV mạch 3, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Chương trình hành động, đồng thời ban hành Nghị quyết số 144, 188-NQ/ĐU về việc đẩy nhanh tiến độ ĐTXD các dự án đường dây 500kV mạch 3. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng uỷ EVN và Nghị quyết của Đảng uỷ EVNNPT đã đề ra, cả hệ thống chính trị trong EVNNPT đã tập trung thực hiện và huy động tối đa mọi nguồn lực, phương tiện, đồng loạt thi công đúc móng, dựng cột, kéo dây trên toàn tuyến.

Đến nay, EVNNPT huy động gần 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân tay nghề tại 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 hỗ trợ các nhà thầu thi công trên công trường. EVN đã điều động khoảng 1.800 kỹ sư, công nhân lao động từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã huy động khoảng 1.800 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động tăng cường hỗ trợ thi công trên công trường.

Ngoài ra, thực hiện Công điện số 55/CĐ-TTg, ngày 01/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động các nguồn lực của địa phương, đặc biệt là đoàn viên thanh niên tham gia dự án, đến nay các tỉnh đoàn đã thành lập được khoảng 300 đội hình thanh niên tình nguyện với khoảng 4.000 thanh niên tham gia. Trọng tâm là tham gia cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân bàn giao hành lang tuyến; hỗ trợ tháo dỡ nhà, chặt cây trong hành lang; hỗ trợ điều tiết giao thông khi kéo dây qua các khoảng vượt đường giao thông…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được các địa phương bàn giao mặt bằng 1.177/1.177 (đạt 100%) vị trí móng cột và 509/513 khoảng néo (đạt tỷ lệ 99%), các khoảng néo còn lại đang được các địa phương tích cực vào cuộc để sớm bàn giao cho chủ đầu tư.

Về tiến độ thi công, tới tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", đến nay toàn tuyến đã hoàn thành đúc 1.177/1.177 vị trí móng, hoàn thành lắp 542 cột, đang lắp 298 cột trên tổng số 1.177 cột. Hoàn thành kéo dây 25 khoảng néo, đang kéo dây 31 khoảng néo trên tổng số 513 khoảng néo.

Để hoàn thành đóng điện dự án theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, EVN/EVNNPT đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây lắp tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành lắp dựng cột, rải căng dây theo tiến độ cam kết. Đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị chưa bàn giao xong khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ. Toàn công trường đang quyết tâm với mục tiêu hoàn thành dự án trong trong tháng 6/2024.

Ghi nhận những nỗ lực lớn của EVN, EVNNPT, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư biểu dương, dành nhiều tình cảm cũng như những lời động viên to lớn đối với tập thể cán bộ, công nhân viên EVN, EVNNPT trong việc thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư cũng tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và khả năng tổ chức thực hiện của EVN, EVNNPT, dự án sẽ về đích đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.