Tổng cục Chính trị vinh danh cô giáo mầm non tiêu biểu trong Quân đội

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Theo ban tổ chức, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi trong 4 nội dung thi, hội thi đã thành công tốt đẹp và đạt được những kết quả tích cực. Đây là đợt giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm hiệu quả và thực sự trở thành ngày hội đua tài của các cô giáo mầm non.

Tham gia hội thi, các thí sinh không chỉ khẳng định giỏi về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mà còn thể hiện là những nghệ sĩ tài năng thực thụ. Ở nội dung thi năng khiếu, các cô giáo mầm non đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tài năng đó đã giúp các cô giáo hóa thân, hòa nhịp cùng con trẻ, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ sinh động hơn, cuốn hút hơn, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giáo dục mầm non trong Quân đội.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, Trưởng ban Tổ chức hội thi, cho biết: Hội thi năm nay hội tụ nhiều gương mặt giáo viên với bề dày kinh nghiệm khác nhau, với điều kiện bản thân và môi trường sinh hoạt khác nhau, có cô giáo trẻ mới vào nghề 3 năm, có cô giáo đã gắn bó suốt cả đời nghề 29 năm với con trẻ.

“Dù ở tuổi đời, tuổi nghề nào, các cô vẫn say sưa, nhiệt huyết, tìm tòi, sáng tạo, thăng hoa. Có cô giáo tự tin nhiều lần đến với hội thi các cấp, song cũng có cô giáo lần đầu tiên mang cảm xúc vui mừng pha chút lo lắng, hồi hộp khi tham gia hội thi. Hội thi không chỉ đem lại thành công về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mà hơn cả là tình đồng chí, đồng đội, sự gắn kết, sự hỗ trợ, sẻ chia của các cô giáo mầm non Quân đội”, Đại tá Hiền nói.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền cũng khẳng định, Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Quân đội lần thứ VII đã thành công nhờ tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc của các cô giáo và nhà trường tham gia dự thi cũng như Ban tổ chức, Ban giám khảo.

Hội thi cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị có cơ sở giáo dục mầm non, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc hội thi, một cá nhân được trao giải Xuất sắc là cô giáo Hà Thị Khánh Hoà (Trường Mầm non Hoa Hồng, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

5 cá nhân đoạt giải Nhất gồm các cô giáo: Nguyễn Thị Khuyên (Trường Mầm non Sao Mai, Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng); Phạm Thị Dương (Trường Mầm non 59, Cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu);

Nguyễn Thị Hậu (Trường Mầm non Z151, Nhà máy Z151, Tổng cục Kỹ thuật); Nguyễn Thị Hằng (Trường Mầm non Hoa Hồng, Công ty 74, Binh đoàn 15); Trần Thị Hương (Trường Mầm non 28/10, Học viện Kỹ thuật Quân sự).