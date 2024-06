Tổng công ty Viễn thông MobiFone lọt top 67 Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2024

Tổng công ty Viễn thông MobiFone vinh dự nhận bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2024 với các thành tích tiêu biểu: tạo ra môi trường làm việc tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, chăm lo phúc lợi tốt cho người lao động và quan tâm đóng góp trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Sáng 19/6 vừa qua tại Hà Nội, Báo Lao động đã tổ chức họp báo công bố danh sách 67 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2024. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Sau 3 tháng phát động, chương trình đã nhận về hàng trăm hồ sơ của các doanh nghiệp do Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành gửi về. Trải qua các vòng sơ loại, chấm điểm theo Bộ Tiêu chí khắt khe do các chuyên gia hàng đầu về lao động xây dựng, chương trình đã chọn ra 67 doanh nghiệp được vinh danh tại Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2024, 10 doanh nghiệp nhận bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong việc có môi trường làm việc tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, chăm lo phúc lợi tốt cho người lao động và quan tâm đóng góp trách nhiệm xã hội với cộng đồng” do Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng.

Tại lễ vinh danh diễn ra tối 25/6 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Tổng công ty Viễn thông MobiFone là 1 trong 10 doanh nghiệp được nhận bằng khen từ VCCI, vinh dự lọt top 67 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”. Dẫu thị trường viễn thông đang gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, MobiFone vẫn luôn cố gắng cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên.

MobiFone duy trì chính sách đãi ngộ hấp dẫn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp có chiều sâu, đề cao nguồn lực là con người. MobiFone liên tục triển khai các hoạt động thể chất và tinh thần, góp phần tạo không khí làm việc trẻ trung, tích cực từ đó tạo nguồn động viên không nhỏ giúp nhân sự phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, MobiFone còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực/ tư duy của cán bộ nhân viên, phát triển nguồn nhân lực phong phú đóng góp cho sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Với quy mô nhân sự ngày càng mở rộng (hiện lên tới hơn 4000 lao động), thu nhập bình quân một người lên tới 480 triệu đồng năm, MobiFone được đánh giá là môi trường làm việc lý tưởng mà nhiều người mong muốn đồng hành.

Có mặt trong bảng xếp hạng 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động' năm 2024 là một minh chứng đáng tin cậy cho những nỗ lực không ngừng của MobiFone. MobiFone không chỉ xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động mà còn đóng góp to lớn vào sự phát triển, tiến bộ về kinh tế - xã hội và con người Việt Nam.