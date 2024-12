Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười hai

TPO - Chiều 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ mười hai để nghe báo cáo, xem xét thông qua các nội dung quan trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có: Chủ tịch nước Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2024; thảo luận kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; thảo luận và quyết nghị những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân uỷ Trung ương nhấn mạnh, năm 2024, dù gặp nhiều khó khăn chi phối, song, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc...

Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định. Trước hết, tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra, có giải pháp kiên quyết, với quyết tâm về đích sớm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý linh hoạt, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Đồng thời, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bảo đảm chặt chẽ, hùng tráng, ấn tượng.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục tổ chức lực lượng nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến, phát triển nghệ thuật quân sự, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, phù hợp với sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghiêm túc sơ kết việc triển khai thực hiện và tổ chức rà soát, tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội theo đúng lộ trình đã xác định gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ dân sự, xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Tập trung cao, về đích sớm các đề án, nhiệm vụ trọng điểm đã xác định; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện năm 2025. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chủ động mọi phương án tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên các địa bàn.

Cùng với đó, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục làm tốt công tác dân vận. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; kịp thời phát hiện, xử lý linh hoạt, hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ, các vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục hoàn thành có chất lượng các mặt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, khoa học quân sự, cơ yếu, công nghiệp quốc phòng.