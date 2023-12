Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Sáng nay 12/12, Công an TP. Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và kiểm tra việc triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn đoàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội chủ trì hội nghị.

Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo ban hành 2 phương án tổng thể và nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, chương trình công tác.

Công an thành phố cũng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện này.