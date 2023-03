Tổng Bí thư: Chiến sĩ công an phải giữ mình thật trong sạch, không bị cám dỗ bởi danh lợi tầm thường

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày; thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Sáng 6/3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến toàn thể các đồng chí Công an nhân dân lời chào thân ái, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời nhấn mạnh, buổi Lễ là việc làm cần thiết, thể hiện lòng thành tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cũng là dịp cán bộ công an tự soi, tự sửa lại mình xem đã làm đúng lời căn dặn của Bác Hồ hay chưa.

“Bác Hồ là người cha thân yêu của lực lượng vũ trang, là người để lại nhiều di sản cho lực lượng Công an nhân dân. Theo thống kê có đến 125 lời huấn thị của Bác với công an, trong đó có Sáu điều dạy CAND phải cần kiệm liêm chính, thân ái, giúp đỡ, tuyệt đối trung thành, kính trọng lễ phép, tận tuỵ với công việc, với địch phải cương quyết khôn khéo”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là kim chỉ nam của Công an nhân dân trong hoạt động.

Thực tiễn đã chứng minh, ở đơn vị nào, tổ chức nào, cá nhân nào nắm vững, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thì nơi đó cá nhân đó bản lĩnh hơn, vững vàng hơn, trưởng thành và phát triển hơn, trở thành người chiến sỹ Công an nhân dân trong sạch, anh hùng.

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, chúng ta cơ bản đánh giá Công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc và thực hiện, học tập tốt Sáu điều Bác Hồ dạy. Qua đó, không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện phẩm chất anh hùng, kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiến với dân, không quản ngại khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Từ đó khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đóng góp quan trọng vào bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đánh giá cao công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, chất lượng điều tra, phá án ngày càng được tăng lên, góp phần quan trọng kiềm chế được gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực, từng bước xây dựng trật tự xã hội.

“Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc mừng chiến công của lực lượng Công an nhân dân, chúc mừng cán bộ chiến sỹ đã vinh dự được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen ngợi.

Dự báo thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới còn nhiều diễn biến khó lường, để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư chỉ rõ, lực lượng Công an nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, đó là "học tập", "quyết tâm thực hiện, làm theo" và "gương mẫu, đi đầu".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là học về đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày; thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, đây là những yêu cầu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân - những công bộc của dân, phải tự ý thức, tự giác ngộ, trở thành một nhu cầu tự tại trong bản thân mình. Cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ: “Với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ và nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch". Phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong trái tim, khối óc và hành động thực tiễn công tác, chiến đấu hằng ngày của mỗi người; luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng; không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, lợi ích nhóm; không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân. Ông khẳng định, lực lượng công an sẽ tiếp thu, lĩnh hội để tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.