Tố 'đen' chuyên lo chuyện bao đồng

Lo chuyện bao đồng

Nhắc đến Đoàn Văn Tố (33 tuổi), người dân Bình Dương không khỏi trầm trồ khen ngợi chàng trai trẻ có tấm lòng nhân hậu, sống hết mình vì cộng đồng. Người dân tại phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, Bình Dương), nơi Tố sinh sống nói rằng, chẳng có ngày nào nhìn thấy chàng trai ngơi nghỉ. Bởi vì, ngoài thời gian làm việc trong công ty, Tố lại tất bật lo cơm cho người nghèo và dầm mình dưới kênh vớt rác.

“Tôi sinh ra ở quê nghèo nên thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của những người thiếu may mắn trong cuộc sống. Người dân địa phương hay gọi tôi là Tố "đen" vì làn da ngăm đen. Thấy suốt ngày lội bùn vớt rác, một số người bảo tôi lo chuyện bao đồng, thanh niên trai tráng không chịu lo cho sự nghiệp tương lai. Tôi nghĩ rằng, trên đời này chẳng ai sống mãi được, vô thường lắm, nên khi còn khỏe phải làm điều có ích”, Tố "đen" chia sẻ.

Sinh ra ở tỉnh Thanh Hóa, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi trưởng thành, anh chọn vào miền Nam lập nghiệp, rong ruổi từ Đồng Nai đến TPHCM, cuối cùng Tố quyết định chọn Bình Dương làm nơi dừng chân. Hơn 5 năm sinh sống ở Bình Dương, đến nay Tố tự hào khoe với mọi người, đây là quê hương thứ hai và sẽ làm điều gì đó vì cộng đồng.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Bí thư Thành Đoàn Thuận An (Bình Dương) cho biết, Đoàn Văn Tố thuộc Chi đoàn Thanh niên Công nhân Thuận An. “Trong các hoạt động xã hội của địa phương, Tố luôn hăng hái tham gia. Các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của Tố có sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho giới trẻ Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung”, chị Thà bày tỏ.