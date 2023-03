Tlinh sau cơn khủng hoảng chỉ trích

TPO - MV "Nếu lúc đó" của tlinh hút hơn 2 triệu view sau 3 ngày, vượt "I Do" (Em đồng ý) của Đức Phúc để dẫn đầu top thịnh hành âm nhạc YouTube.

MV Nếu lúc đó ra mắt giữa thời điểm nhạy cảm của tlinh. Giọng ca sinh năm 2000 vừa đối diện cơn khủng hoảng truyền thông vì MV Ghệ iu dấu của em - ra mắt cách đây 3 tuần. Trước khi MV mới lên sóng, từ khóa tlinh gây bão mạng xã hội vì những câu chuyện liên quan bạn trai cũ (MCK). MCK và tlinh tung sản phẩm mới trong cùng đêm 2/3, từ đó tạo sức cộng hưởng để đẩy sản phẩm của cả 2 đi lên.

So với Ghệ iu dấu của em, Nếu lúc đó giúp tlinh có bước chạy đà ấn tượng hơn nhiều. Tlinh có sản phẩm đầu tiên chễm trệ ở vị trí số 1 top âm nhạc thịnh hành YouTube, qua đó có khúc cua bước ngoặt để nữ rapper khẳng định vị thế của hiện tượng nhạc Việt thế hệ mới.

Nỗi lòng của tlinh

Tlinh khởi đầu năm mới bằng Ghệ iu dấu của em, một bản Rn’B pha trap, với tiết tấu, giai điệu thuộc dạng quái dị trên thị trường. Phần ca từ, hình ảnh của Ghệ iu dấu của em có yếu tố nhạy cảm, dẫn đến chuyện tlinh bị chỉ trích vì không gắn nhãn 18+. Ở đó, tlinh gửi gắm tâm tư đến người tình hiện tại một cách say đắm, đầy lạc quan vào tương lai.

Nếu lúc đó vẫn là màu sắc Rn’B pha trap, nhưng mang thông điệp trái ngược hoàn toàn ca khúc trước. Là, tlinh trút tâm tư đến người yêu cũ sau cuộc tình đổ vỡ, giận hờn, trách móc nhưng cũng cảm thông và thể hiện sự tử tế sau cùng.

Một tlinh ngông, đôi khi bất cần biến mất hoàn toàn ở Nếu lúc đó. Chưa rõ là thí sinh Rap Việt viết nên ca khúc từ câu chuyện của chính mình, hoặc lấy cảm hứng từ nơi khác. Song, đây là ca khúc có chiều sâu, lớp lang nhất mà tlinh từng viết, khác hẳn Ghệ iu dấu của em hay Gái độc thân.

Giọng ca sinh năm 2000 giữ cách hát lả lướt và luyến láy nhiều. Sự giao thoa giữa dòng chảy melodic rap và Rn’B bên trong tlinh giúp giọng hát của cô có chất riêng. Không hẳn bản năng, cũng chưa ở kỹ thuật đủ tốt, nhưng nghe là biết ngay đó là tlinh. Về tổng thể, giọng ca gen Z thể hiện tốt trong Nếu lúc đó, song vẫn có điểm trừ ở một số chỗ cưỡng âm. Ngoài ra, nhiều khán giả chưa hài lòng vì tlinh hát một số chỗ không rõ lời.

Diễn xuất của tlinh là điểm sáng tiếp theo trong tổng thể sản phẩm. Theo chia sẻ từ ê-kíp, cô liên tục khóc trong lúc ghi hình. MV Nếu lúc đó tập trung khai thác nội tâm của tlinh, qua nét mặt u sầu và những lần thét gào. Phần lớn set quay trong MV được phủ màu hồng - màu của sự hạnh phúc. Nhưng nét diễn của tlinh, bối cảnh xung quanh lại trái ngược, cho người xem cảm giác u sầu, lạnh lẽo khi một người con gái đối diện sự cô đơn.

Tlinh khác biệt ở nhạc Việt

Tlinh từng đi thi The Voice Kid nhưng không được chú ý. Năm 2020, cô là một trong 2 thí sinh nữ vượt qua vòng casting của game show Rap Việt. Tiếp đó, tlinh tiến từng bước để là thí sinh duy nhất của đội Suboi vào chung kết.

Xuất phát điểm của tlinh là một giọng hát. Cô tìm đến rap chỉ vài tháng trước khi đi thi Rap Việt. Tiết mục ở vòng Chinh phục của tlinh rất cơ bản, chưa đủ ấn tượng về flow (nhịp), delivery (dùng giọng rap để truyền tải flow) và lyrics (ca từ) nhưng ghi dấu ấn bằng một số chỗ cài cắm giọng hát. Cho đến vòng Chung kết Rap Việt, tlinh tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn. Cô tận dụng thế mạnh giọng hát để chinh phục khán giả qua màu sắc melodic rap (rap giai điệu).

Sau game show, tlinh gần như hướng sự nghiệp sang dòng màu sắc Rn’B. Cô đầu quân cho một công ty có tiềm lực ở thị trường âm nhạc, từ đó được hậu thuẫn bởi đội sản xuất hùng hậu, có chiến lược rõ ràng. Nền tảng của tlinh về sức hút mạng xã hội, hiệu ứng truyền thông đã có sẵn, cộng thêm ê-kíp hiện tại đưa tên tuổi giọng ca gen Z phát triển rất nhanh.

Tlinh mang nét nổi loạn, gai góc của Suboi trong rap. Sau Kimmese, giọng ca sinh năm 2000 là nữ rapper/singer/Composed hiếm hoi khẳng định chỗ đứng trên thị trường nhạc Việt. Một rapper nữ hoạt động trên thị trường đã hiếm. Và việc rapper nữ có MV đầu tư, thu hút triệu view trong bối cảnh hiện tại như tlinh càng hiếm.

Tlinh có tiềm năng tiến xa hơn, thậm chí vượt qua cái bóng của người thầy Suboi và Kimmese.

Chưa đầy một tháng, tlinh tung 2 MV đầu tư mạnh mẽ. Đó là minh chứng cho thấy tlinh đang là giọng ca gen Z có nền tảng tốt bậc nhất trên thị trường. Trên thị trường nhạc Việt, tlinh là cái tên hot, được nhiều nghệ sĩ ngỏ ý hợp tác. Gần nhất, cô góp giọng một verse trong MV Like This Like That của Tóc Tiên.

Thứ duy nhất có thể cản chân tlinh là vướng những tranh cãi không đáng có. Chính sự cá tính, phóng khoáng vượt ngưỡng của tlinh thôi thúc cô tạo ra những sản phẩm nhạy cảm. Nữ rapper bắt đầu hứng chỉ trích, vào tầm ngắm của truyền thông từ verse rap trong màn cypher The Regionals: Vietnam. Gần nhất, phản ứng trái chiều từ các khán giả sau MV Ghệ iu dấu của em là cảnh báo để tlinh và ê-kíp của cô cẩn trọng hơn cho từng đường đi nước bước trong tương lai.