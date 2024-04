Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ông N.V.Q, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Công ty Hoàng Mai được biết là chủ đầu tư của các dự án khu đô thị ở Hoà Bình và Hà Nội và hiện đang nợ thuế hàng trăm tỷ đồng.

Bất chấp những dự đoán bi quan, tàu thăm dò SLIM của Nhật Bản đã lập kỳ tích 3 lần hồi sinh sau khi trải qua đêm Mặt Trăng trong môi trường nhiệt độ lần lượt -183 độ C, -130 độ C và -170 độ C.