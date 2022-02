‘Tình trẻ’ của Angelina Jolie bị bắt gặp rời khách sạn cùng gái lạ

TPO - Sau loạt nghi vấn hẹn hò cùng minh tinh Angelina Jolie, The Weeknd bị phát hiện đi ăn tối trong khách sạn cùng bạn thân của người yêu cũ Bella Hadid.

Tối 2/2 (giờ địa phương), cánh săn ảnh phát hiện The Weeknd rời khách sạn Sunset Tower ở Tây Hollywood, Los Angeles, Mỹ, cùng “gái lạ”.

Trong ảnh, nam ca sĩ Canada vừa nghe điện thoại vừa tiến đến gần ô tô đỗ trước cửa khách. Cô gái tóc dài theo sát phía sau. Trong khi, The Weeknd che kín mặt bằng khẩu trang, cô gái lại để mặt trần, không hề lo lắng bị chụp ảnh. Hai người đều mặc áo khoác màu đen.

Theo Daily Mail, cặp đôi đến Sunset Tower dùng bữa riêng tư với nhau, sau đó cùng rời đi.

“Nữ chính” không phải là gương mặt xa lạ với những người quan tâm đến showbiz Hollywood. Cô tên là Simi Khadra (29 tuổi). Cô cùng với chị gái song sinh Haze Khadra tạo thành bộ đôi DJ khá có tiếng, được biết đến với tên Simi And Haze. Năm ngoái, hai chị em tung ra dòng sản phẩm làm đẹp SimiHaze Beauty.

Simi còn là bạn thân một thời của siêu mẫu Bella Hadid, bạn gái cũ của The Weeknd. Năm ngoái, Bella đã hủy theo dõi cả The Weeknd và Simi trên Instagram sau khi rộ lên tin đồn hẹn hò của cặp đôi vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, hôm 2/2 vừa qua là lần đầu tiên nam ca sĩ sinh năm 1990 bị bắt gặp đi chơi riêng với nữ DJ xinh đẹp.

Tháng trước, Simi cùng chị gái tham dự bữa tiệc phát hành album mới của The Weeknd, Dawn FM, tại nhà hàng Delilah ở Tây Hollywood. Vì lý do này, tin đồn hẹn hò giữa The Weeknd và Simi vốn đã "chìm nghỉm" một lần nữa được khơi lại.

Đáng nói hơn, Dawn FM được cho là chứa đựng thông điệp ngầm thừa nhận chuyện tình cảm với minh tinh Angelina Jolie của The Weeknd. Trong đó, bài hát “Here We Go… Again” có câu “My new girl, she a movie star” (tạm dịch: Cô gái mới của tôi, cô ấy là một ngôi sao điện ảnh) khiến nhiều người liên tưởng đến vợ cũ của Brad Pitt.

The Weeknd vướng nghi vấn phát triển mối quan hệ tình cảm mập mờ với Angelina Jolie từ mùa hè năm ngoái. Hai người bị phát hiện với nhau vào cuối tháng 6 và cuối tháng 9.

Hiện tại, những người trong cuộc chưa lên tiếng về tin đồn. Thái độ im lặng của các ngôi sao khiến cộng đồng mạng thế giới “đau đầu” vì không rõ The Weeknd thực sự đang yêu ai hay tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Tú Oanh