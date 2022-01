The Weeknd ngầm thừa nhận hẹn hò Angelina Jolie qua lời bài hát?

TPO - Lời bài hát trong album mới của The Weeknd khiến nhiều người tin rằng anh đang hẹn hò với Angelina Jolie.

Người nghe nhạc thế giới đang “sục sôi” vì tin rằng The Weeknd ngầm thừa nhận chuyện tình cảm giữa anh và Angelina Jolie qua những ca khúc trong album mới của anh, Dawn FM.

Theo Cosmopolitan, album vừa phát hành hôm thứ Sáu (7/1) và lời bài hát ngay lập tức được đưa ra “mổ xẻ” để tìm bằng chứng cho mối quan hệ được đồn đoán giữa đôi “chị - em” nổi lên từ mùa hè năm ngoái.

Đầu tiên, trong bài “Here We Go… Again”, nam ca sĩ Canada hát “My new girl, she a movie star” (tạm dịch: Cô gái mới của tôi, cô ấy là một ngôi sao điện ảnh). Câu “She a movie star” (Cô ấy là một ngôi sao điện ảnh) lặp lại nhiều lần sau đó. Rõ ràng, một điều mà hầu hết mọi người trên thế giới đều biết, Angelina Jolie là minh tinh hàng đầu Hollywood.

Trong bài “Starry Eyes” có viết: “Tôi chỉ gặp em trong giấc mơ của tôi trước đây, khi tôi còn trẻ và cô đơn trong thế giới. Em đã ở đó khi tôi cần ai đó… và bây giờ em là hiện thực của tôi”.

Theo phân tích, Angelina Jolie lớn hơn The Weeknd 15 tuổi và đã nổi tiếng từ lâu. Tình cũ của Selena Gomez không che giấu việc ngưỡng mộ Angelina suốt nhiều năm. Anh còn từng khen người đẹp 7x trong ca khúc tự sáng tác.

Trong bài "How Do I Make You Love Me?", giọng ca sinh năm 1990 hát: “How do I make you love me? How do I make you fall for me? How do I make you want me? And make it last eternally?”, có nghĩa: “Làm cách nào để anh khiến em yêu anh? Làm thế nào để anh khiến em phải lòng anh? Làm thế nào để anh khiến em muốn anh? Và làm cho nó tồn tại vĩnh viễn”.

Người hâm mộ chỉ ra, The Weeknd sử dụng từ “eternally”, bên cạnh bày tỏ hy vọng một tình yêu tồn tại “vĩnh cửu”, vừa ám chỉ bộ phim mới nhất của Angelina “Eternals” (Chủng tộc bất tử).

Trước đó, Angelina bị bắt gặp hai lần đi ăn tối với The Weeknd vào cuối tháng 6 và cuối tháng 9. Trong lần gần nhất, hai người đến riêng và dùng bữa với nhau suốt gần 3 giờ tại nhà hàng Ý Giorgio Baldi ở thành phố Santa Monica, Los Angeles. Lúc về, họ cùng lên chiếc xe SUV màu đen của nam ca sĩ người Canada, rồi đến biệt thự trị giá 70 triệu USD do giọng ca "I Feel It Coming" sở hữu ở khu dân cư Bel-Air.

Thời điểm đó, một nguồn tin trong cuộc tiết lộ với Us Weekly: “Cả Angie và Abel (tên thật của The Weeknd) đều nói với mọi người rằng họ chỉ là bạn, nhưng những người quen biết họ nghĩ rằng điều gì đó lãng mạn đang diễn ra”.

Nguồn tin nhấn mạnh, bà mẹ 6 con cư xử “ấm áp” với The Weeknd, còn nam ca sĩ cố gắng thể hiện hết sự quyến rũ để gây ấn tượng với đàn chị.

Hiện, đại diện Angelina và The Weeknd chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò.

Tú Oanh