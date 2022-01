Tìm thấy thi thể con trai 17 tuổi của nữ ca sĩ nổi tiếng sau hai ngày mất tích

TPO - Nữ ca sĩ hàng đầu Ireland Sinéad O’Connor đau xót trước sự ra đi của con trai 17 tuổi sau khi thông báo mất tích hai ngày.

Đầu giờ sáng thứ Bảy (8/1, giờ địa phương), Sinéad O’Connor báo tin buồn trên trang Twitter cá nhân: “Con trai xinh đẹp của tôi, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, ánh sáng của cuộc đời tôi, đã quyết định chấm dứt cuộc đấu tranh trên nhân thế và hiện đang ở với Chúa. Cầu mong thằng bé yên nghỉ và không ai làm theo thằng bé. Bé cưng của mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Hãy yên nghỉ”.

Cảnh sát xác nhận tin tức về cái chết của Shane O’Connor vào cùng ngày. Người phát ngôn cho biết trên tờ Irish Mirror, thi thể của thiếu niên 17 tuổi được vớt lên tại khu vực Bray thuộc thị trấn ven biển Wicklow, County Wicklow, Ireland, vào ngày 7/1. Sau khi xác nhận nhân thân, phía cảnh sát hủy thông báo tìm kiếm người mất tích đối với Shane O’Connor.

Con trai Sinéad O’Connor mất tích vào hôm thứ Năm (6/1). Trước đó, thiếu niên đang được theo dõi vì có xu hướng tự sát tại một bệnh viện ở thành phố Tallaght, hạt Nam Dublin, Ireland.

Thời điểm đó, Sinéad O’Connor “đăng đàn” thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân: “Làm thế nào mà một thiếu niên 17 tuổi bị chấn thương tâm lý phải theo dõi tự sát ở bệnh viện Tallaght lại có thể mất tích? Bệnh viện dĩ nhiên từ chối mọi trách nhiệm. Chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi dưới sự theo dõi của họ?”. Nữ ca sĩ gạo cội tuyên bố sẽ kiện bệnh viện nếu con trai gặp chuyện bất trắc.

Đồng thời, Sinéad O’Connor dành cho con trai những dòng khẩn thiết với hy vọng thiếu niên 17 tuổi quay về: “Shane, cuộc sống của con thật quý giá. Chúa sẽ không tước đi nụ cười đẹp đẽ đó trên gương mặt xinh đẹp của con vì bất cứ điều gì. Thế giới của mẹ sẽ sụp đổ nếu không có con. Con là trái tim của mẹ. Xin đừng ngăn nó đập. Xin đừng làm hại chính mình…”.

Tuy nhiên, lời khẩn cầu của Sinéad O’Connor không thành hiện thực, Shane O’Connor không thể chiến thắng chính mình và tìm đến cái chết.

Sinéad O'Connor (SN 1966) là ca/nhạc sĩ Ireland nổi tiếng thế giới. Bà bắt đầu nổi tiếng vào cuối thập niên 1980 với album đầu tay “The Lion and the Cobra”. Đến năm 1990, tên tuổi bà vang xa khắp thế giới nhờ phối lại ca khúc "Nothing Compares 2 U" của ban nhạc Prince.

Về đời tư, nữ ca sĩ 6x từng 4 lần kết hôn và có 4 người con. Shane là con trai của bà với nam ca sĩ dân ca Ireland Donal Lunny.

Tú Oanh