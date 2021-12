Tỉnh thành nào ở Việt Nam có ba mặt giáp biển?

icon Bình Phước

icon Đăk Nông

icon Hai phương án trên đều sai

Câu trả lời đúng là đáp án C: Ngoài TP Thủ Đức thuộc TP HCM, Việt Nam hiện có 80 thành phố thuộc tỉnh. Hiện, tất cả tỉnh đều có ít nhất một thành phố trực thuộc. Trong đó, Quảng Ninh có đến 4 thành phố gồm Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái; Bình Dương có 3 thành phố gồm Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An. Bình Phước và Đăk Nông là hai tỉnh có thành phố trực thuộc muộn nhất. TP Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước thành lập từ tháng 12/2018 thành trên cơ sở nâng cấp thị xã Đồng Xoài. Một năm sau đó, TP Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đăk Nông được thành lập.