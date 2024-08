Tình huống khó xử giữa Angelina Jolie và Brad Pitt

TPO - Angelina Jolie và Brad Pitt đều có kế hoạch quảng bá phim mới tại Liên hoan phim Venice. Đây là lần đầu họ cùng tham dự một sự kiện kể từ khi chia tay.

Ngày 2/8, Daily Mail đưa tin Angelina Jolie dự kiến có mặt tại Liên hoan phim Venice, được tổ chức ở Venice (Italy), vào tháng 9 để quảng bá cho bộ phim Maria. Trong phim, đả nữ sinh năm 1975 vào vai huyền thoại opera Maria Callas. Phim do Angelina đóng chính có trong danh sách tranh giải Sư tử vàng.

Trùng hợp thay, Brad Pitt cũng đã lên kế hoạch dự liên hoan phim vào khoảng thời gian tương tự. Anh quảng bá cho tác phẩm về đề tài sát thủ Wolfs, đóng cùng George Clooney. Khác với vợ cũ, phim của Brad không có áp lực phải cạnh tranh.

Điều thú vị hơn là họ ở cùng một khách sạn, Cipriani, trong thời gian lưu trú ở Venice.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết do tình trạng mối quan hệ khó xử giữa hai ngôi sao Ông bà Smith, lịch trình đã được sắp xếp để họ không xuất hiện tại liên hoan phim cùng một thời điểm. Họ cũng được sắp xếp không chạm mặt nhau trong khách sạn.

Dẫu vậy, khó có thể lường trước mọi trường hợp. Không ai dám đảm bảo họ không vô tình thấy nhau trong một tình huống bất ngờ nào đó. Nếu thực sự xảy ra, đó sẽ là một trong những khoảnh khắc khó xử nhất Hollywood và trở thành chủ đề nóng hổi trên các mặt báo.

Đôi vợ chồng cũ chưa bao giờ xuất hiện tại cùng một sự kiện nào kể từ khi chia tay năm 2016. Trong đó, Angelina hầu như không tham dự các sự kiện thảm đỏ ở Los Angeles, mặc dù cô sống ở đó với 6 người con. Liên hoan phim Venice đánh dấu lần đầu tiên xảy ra điều đó sau 8 năm. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9.

Trước đây, hai người sánh đôi tại Liên hoan phim Venice năm 2007 để ủng hộ bộ phim do Brad đóng chính, The Assassination of Jessie James by the Coward Robert Ford.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Brad Pitt có ý trách cứ vợ cũ về vụ Pax Thiên bị tai nạn giao thông, phải nằm viện trong nhiều ngày. Theo một người thân cận, tài tử sinh năm 1963 cho rằng con trai nuôi gốc Việt không nên lái xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm, thay vào đó nên ngồi trong ô tô.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết Brad cố gắng liên lạc với Pax Thiên để hỏi thăm tình hình nhưng thanh niên 21 tuổi không chịu nghe máy. Điều này khiến ngôi sao thắng giải Oscar buồn bã và lo lắng.

Angelina và Brad cũng đang trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng liên quan đến tài sản chung ở Pháp, điền trang Château Miraval. Ngày 17/7, luật sư Paul Murphy thay mặt nữ diễn viên Maleficent ra "tối hậu thư" cho Brad, yêu cầu anh hủy bỏ vụ kiện kéo dài từ năm 2021 để gia đình tập trung vào quá trình chữa lành sau ly hôn.

"Trừ khi ông Pitt rút đơn kiện, Angelina không còn cách nào khác là phải thu thập bằng chứng cần thiết để chứng minh những cáo buộc của anh ta là sai”, Murphy nhấn mạnh.

Brad Pitt không có phản hồi chính thức về lời cảnh báo từ vợ cũ. Tuy nhiên, nguồn tin của Daily Mail cho biết nam diễn viên kiên quyết theo đuổi vụ kiện. Anh còn nhận định vợ cũ làm như vậy vì khả năng cô thất bại cao.