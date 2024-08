Ben Affleck và Jennifer Lopez hoàn tất thủ tục ly hôn

TPO - Bạn bè cho biết Ben Affleck và Jennifer Lopez đang tiến hành thủ tục ly hôn sau nỗ lực hòa giải cuối cùng trong những tuần gần đây thất bại.

Ngày 31/7, Daily Mail dẫn lời bạn bè khẳng định Ben Affleck và Jennifer Lopez hòa giải thất bại và đang chuẩn bị ly hôn. Theo nhiều nguồn tin, giấy tờ ly hôn của cặp vợ chồng nổi tiếng đã được hoàn tất nhưng vẫn chưa được nộp lên.

“Họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn khoảng một tháng trước nhưng đang chờ thời điểm thích hợp để kết thúc mối quan hệ. Vào thời điểm đó, họ sẽ đưa ra một tuyên bố chung nói rằng cả hai thực sự yêu thương nhau và đã đấu tranh để mọi chuyện tốt đẹp hơn nhưng không thành”, một người thân cận tiết lộ.

Nguồn tin khác cũng xác nhận thông tin trên: “Thành thật mà nói cuối cùng họ không thể đi đến thỏa hiệp. Những gì họ có trước đây đã mất và cả hai đều chấp nhận điều đó”.

Tin tức này xuất hiện sau khi Ben Affleck mua biệt thự mới trị giá 20,5 triệu USD dành cho người độc thân tại Pacific Palisades, khu dân cư ở Los Angeles, California, vào đúng sinh nhật tuổi 55 của Jennifer Lopez vào ngày 24/7.

Bạn bè nữ ca sĩ cho biết hành động của chồng là cú đâm vào tim đối với người đẹp. Ben vắng mặt trong cả hai bữa tiệc đón tuổi mới của vợ vào ngày 22 và 23/7.

Ngày 24/7 cũng đánh dấu việc giọng ca sinh năm 1969 hoàn tất thủ tục bán căn hộ áp mái 4 phòng ngủ ở thành phố New York với giá 23 triệu USD, theo People.

Họ cũng đã rao bán căn biệt thự tân hôn ở Beverly Hills (Los Angeles) với giá 68 triệu USD. Dù các nguồn tin trong cuộc khẳng định việc bán nhà không liên quan đến ồn ào rạn nứt, nhưng căn cứ vào thực tế, nhiều người vẫn hoài nghi đó là một phần nguyên nhân.

Đại diện của Affleck và Lopez không bình luận gì về thông tin trên.

Ben Affleck và Jennifer Lopez trải qua một mùa hè xa nhau. Jennifer chủ yếu sống ở bờ biển phía đông, trong khi Ben vẫn ở Los Angeles. Họ thậm chí còn tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 2 vào 16/7 tại các thành phố khác nhau.

Trước đó, nguồn tin của Daily Mail cho biết hai người thống nhất xa nhau một thời gian để xác định lại tình cảm. Họ muốn nỗ lực một lần cuối để cứu vãn cuộc hôn nhân bên bờ vực. Với hy vọng khơi gợi lại tình yêu thuở ban đầu, đôi vợ chồng chọn cách viết thư cho nhau. Đây là điều mà họ đã làm hơn 20 năm trước và chúng giúp cặp đôi nối lại tình xưa vào năm 2021.

Trong bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told (2024), Lopez chia sẻ nhiều bức thư tình từ người chồng kém 3 tuổi trong thời gian yêu nhau hơn 20 năm trước. Tài tử Gone Girl tiết lộ vẫn giữ nguyên thư từ trao đổi với Lopez trong suốt 13 năm chung sống với Jennifer Garner. Sau đó, anh gom những lá thư và email đó thành một cuốn sách để tặng giọng ca On The Floor khi họ tái hợp vào năm 2021.