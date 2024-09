Tình huống khó xử của Harry

TPO - Trong một bữa tiệc, Hoàng tử Harry suýt bị nam ca sĩ gạo cội Richard Marx không nhận ra. Sau đó, vợ của Richard lại nhầm lẫn anh với Hoàng tử William.

Ngày 20/9, Hoàng tử Harry tham dự buổi hòa nhạc thường niên One805Live! tại khu điền trang bên bờ biển của tài tử gạo cội Kevin Costner ở California (Mỹ). Đây là sự kiện tôn vinh lòng quả cảm của những nhân viên thuộc lực lượng ứng cứu đầu tiên ở thành phố Santa Barbara. Theo Daily Mail, Harry được mời đến để trao giải thưởng cho phi công địa phương Loren Courtney. Meghan vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Tại sự kiện, Harry có cơ hội giao lưu với nhiều ngôi sao lớn như diễn viên Rob Lowe, nghệ sĩ kỳ cựu Jeff Bridges, nữ ca sĩ Pink…

Tuy nhiên, không phải người nổi tiếng nào cũng biết về hoàng tử tóc đó. Cụ thể ở đây là nam ca sĩ đình đám một thời Richard Marx. Ông được mời đến biểu diễn tại sự kiện.

Công tước xứ Sussex dường như là người hâm mộ của chủ nhân hit Right Here Waiting. Anh đã đứng chờ ở dưới sân khấu để chào hỏi Richard sau tiết mục trình diễn của ông.

Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1963 không nhận ra Harry. Trong clip do Daisy, vợ Richard, quay lại, nam ca sĩ suýt lướt qua con trai út Vua Charles. Chỉ khi nhân viên hậu trường nhắc nhở, ông mới phát hiện ra Harry và bắt tay chào hỏi.

Những hình ảnh về cuộc gặp gỡ giữa Richard và Harry sau đó được Daisy đăng lên Instagram. Có thể thấy bỏ qua sự bối rối ban đầu, hai người đàn ông nhanh chóng làm quen và trò chuyện vui vẻ với nhau.

Tuy nhiên, tình huống khó xử tiếp tục xảy ra khi Daisy nhầm lẫn Harry với anh trai anh, Hoàng tử William. Cô gắn thẻ tài khoản Instagram The Prince and Princess of Wales (tài khoản chung của William và Kate) trong video về Richard và Harry.

Không lâu sau đó, nữ người mẫu nhận ra sai lầm và nhanh chóng sửa lỗi. Cô đổi sang gắn thẻ Prince Harry of England - tài khoản do fan của Harry điều hành, có hơn 410.000 người theo dõi.

Theo Daily Mail, Harry trước đây sử dụng tài khoản cũ Cung điện Kensington - đã đổi tên thành The Prince and Princess of Wales sau khi Vua Charles lên ngôi. Thời điểm kết hôn với Meghan Markle vào năm 2018, họ có tài khoản chung là SussexRoyal. Tuy nhiên, khi hai người rút khỏi nghĩa vụ hoàng gia năm 2020, tài khoản không còn hoạt động nữa.

Đại diện của Harry không bình luận về sự cố với vợ chồng Marx. Tuy nhiên, nó trở thành chủ đề bàn tán trên diễn đàn trực tuyến. Họ cho rằng Harry có thể phật lòng khi không thể thoát khỏi cái bóng của anh trai dù đã cắt đứt liên hệ.

Cư dân mạng bình luận: “Tội nghiệp Harry! Anh trai của anh ấy đẹp trai hơn nhiều, thông minh hơn, lôi cuốn hơn, chu đáo hơn và được yêu thương hơn!”, “Có lẽ họ có ấn tượng rằng một thành viên hoàng gia tham dự và nghĩ đó là William, chứ không phải người đã từ bỏ vai trò của mình”, “Nghĩ đến cảnh nhầm lẫn đó mà thấy buồn cười rồi”, “Họ không biết Harry là ai. Hoàng tử duy nhất còn làm việc là William”, “Có lẽ William nên là người xuất hiện tại sự kiện này thay vì Harry”…