Tỉnh Đoàn Bến Tre cùng Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tặng quà Xuân tình nguyện

TPO - Ngày 9/12, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp Câu lạc bộ Thầy Thuốc trẻ tỉnh tổ chức chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hưởng ứng chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân Tình nguyện tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Cùng tham gia có Hoa hậu môi trường Nguyễn Thanh Hà.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại chương trình, Ban tổ chức hướng dẫn các em học sinh rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay, đảm bảo sức khỏe. Hoa hậu môi trường Nguyễn Thanh Hà trao tặng 2.000 quyển vở cho các em học sinh tại địa phương.

Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre cùng các y, bác sĩ đã đến tận nhà tặng quà; tư vấn, khám, phát thuốc miễn phí cho người dân ở cồn An Hiệp và người dân quanh khu vực bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp).

Anh Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, đây là hoạt động tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vì cộng đồng. Qua đó, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.