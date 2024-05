Tin vui: Doanh nghiệp 'khai sinh' nhiều hơn 'khai tử'

TPO - Năm tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng có 19.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong khi 19.500 doanh nghiệp rút lui. Dù số doanh nghiệp rời khỏi thị trường còn lớn, nhưng tín hiệu tích cực hơn đã xuất hiện.

Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay. Tháng 5, cả nước có hơn 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 93.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 72.600 người. Kết quả này giảm cả về số doanh nghiệp, vốn đăng ký và số lao động so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 38,5% so với tháng trước và giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có gần 6.750 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 666.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 18.567 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm tháng đầu năm là 1,26 triệu tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, gần 34.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm tháng đầu năm lên hơn 98.800 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân một tháng có 19.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (26.117 doanh nghiệp). Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực có số lượng giải thể nhiều nhất với hơn 3.100 doanh nghiệp.

Cũng trong tháng 5, hơn 5.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 4.550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, số lượng giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn 1.538 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,4% so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu, bình quân một tháng có 19.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, thấp hơn số thành lập mới và quay trở lại hoạt động.