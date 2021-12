Tin mới vụ nữ du khách chèo SUP trôi trên biển hơn 17 tiếng

TPO - Tới nay (ngày 24/12), đã 4 ngày trôi qua, 2 người bạn trong nhóm chèo ván đứng (SUP) cùng nữ du khách trôi dạt 17 tiếng trên biển Đà Nẵng bị sóng cuốn trôi vẫn chưa có tin tức. Hệ thống thông tin duyên hải tiếp tục phát thông báo tìm kiếm dọc vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam.

Tin từ Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam cho hay, tới cuối giờ sáng 24/12, vẫn chưa tìm thấy 2 du khách chèo SUP trên biển Đà Nẵng bị sóng cuốn mất tích. Đây là 2 du khách trong nhóm 3 người cùng chèo SUP trên biển Đà Nẵng bị sóng cuốn trưa 20/12, người duy nhất được cứu sống tới nay là Huỳnh Châu Ngọc Hà (SN 1996, trú tại quận Tân Phú, TPHCM).

Ngọc Hà may mắn được tàu cá số hiệu QNa-0365-TS phát hiện và cứu lúc 5h sáng 21/12, sau 17 tiếng trôi dạt dọc bờ biển từ Đà Nẵng ra đến gần Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam).

Hai người còn mất tích được xác định là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1996) và người tên Khiêm (chưa rõ tuổi, người hướng dẫn và cho thuê SUP).

Sau khi được cứu, Ngọc Hà kể lại với PV Tiền Phong, đây là lần đầu tiên cô đến Đà Nẵng thăm bạn và du lịch, cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm chèo SUP trên biển. Ngày 20/12, cả nhóm ra biển chèo SUP trời nắng đẹp nhưng trước đó, ngày 19/12, Đà Nẵng mưa to gió lớn.

Nhóm bạn bắt đầu chèo SUP tại khu vực biển Sơn Trà (Đà Nẵng) lúc 11h ngày 20/12, khoảng 30 phút sau bất ngờ SUP của Quỳnh Nhi và anh Khiêm bị lật, cả hai đều rơi xuống biển, Ngọc Hà có chèo tới vị trí người bạn bị lật SUP để hỗ trợ nhưng bị sóng đẩy ngược ra xa.

Sau khi nhận thông tin, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông báo khẩn, đề nghị tàu thuyền hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát, hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích.