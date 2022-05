Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại

TPO - Thi thể bé gái 6 tuổi vụ cha ôm nhảy cầu Cửa Đại tự tử được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 400 mét.

Tối 18/5, đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bé M.N.D.L (6 tuổi) lúc 21 giờ cùng ngày.

Trước đó, khoảng 11h ngày 17/5, M.X.B. (29 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú TP Đà Nẵng) chạy xe máy chở theo con gái M.N.D.L. lưu thông trên cầu Cửa Đại (bắc qua sông Thu Bồn, nối huyện Duy Xuyên và TP Hội An). Đến giữa cầu, B. bồng cháu L. trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông tự tử.

Đến 12h cùng ngày, thi thể anh B. được tìm thấy. Và sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương mới tìm thấy thi thể cháu L.

Công an TP Hội An cho hay, trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, anh B. sinh sống cùng vợ và con gái ở nhà trọ tại TP Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu khiến người cha ôm con nhảy sông tự tử được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng.