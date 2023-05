Tìm nguyên nhân gây 8 vết nứt trên dầm cầu Dừa ở TPHCM

Sở GTVT được kiến nghị chỉ đạo Trung tâm khai thác hạ tầng giao thông khẩn trương thuê đơn vị kiểm định để tìm ra nguyên nhân và xác định đơn vị chịu trách nhiệm sửa chữa, đảm bào an toàn kết cấu và tuổi thọ công trình.

Có 8 vết nứt bê tông dầm, trụ tại đầu dầm chủ nơi tiếp giáp với tường thân mố và tại các điểm tiếp giáp giữa đầu cọc trụ, dầm ngang, dầm dọc xuất hiện công trình cầu Dừa, quận 4, TP HCM.

Việc xác định nguyên nhân 8 vết nứt này vừa được Thanh tra Sở GTVT TP HCM báo cáo, kiến nghị lãnh đạo Sở GTVT thuê đơn vị kiểm định đề tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng để xác định đơn vị chịu trách nhiệm, chịu kinh phí sửa chữa.

Theo Thanh tra Sở GTVT, quá trình thi công đoạn cống bao D1000 bằng phương pháp đào hở của Dự án Cải thiện môi trường nước TP HCM giai đoạn 2 – gói thầu G – xây dựng hệ thống cống bao thuộc phạm vi giữa cầu Dừa cũ và cầu Dừa mới đã khiến cầu Dừa cũ xuất hiện các vết nứt tại đầu dầm và trên đỉnh trụ đầu tiên tính từ mố phía cầu Ông Lãnh, gần vị trí thi công đoạn cống.

Cụ thể có 8 vết nứt bê tông dầm, trụ tại đầu dầm chủ nơi tiếp giáp với tường thân mố và tại vị trí tiếp giáp giữa đầu cọc trụ, dầm ngang và dầm dọc chủ. Đến nay, 8 vết nứt này chưa được nhà thầu khắc phục.

Đánh giá sơ bộ nguyên nhân, Thanh tra Sở GTVT cho rằng các vết nứt tại đầu dầm chủ có thể do quá trình thi công hố đào phần đất trống giữa cầu Dừa mới và cầu Dừa cũ, trạng thái làm việc của mái đất đầu cầu bị xáo trộn, nước mặt theo các vết thi công hố đào ngấm xuống làm suy yếu đất nền bên dưới. Điều này kết hợp với tải trọng máy thi công bất lợi về ổn định trượt sâu mái đất tại khu vực đầu cầu dẫn đến khả năng mố cầu dịch chuyển ra phía sông...

"Do việc đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân gây ra hư hỏng công trình cầu Dừa cũ phải dựa trên cơ sở ứng với tiêu chuẩn theo quy định nên Thanh tra Sở không đủ chức năng để thực hiện. Do đó kiến nghị Sở GTVT chỉ đạo Trung tâm khai thác hạ tầng giao thông khẩn trương thuê đơn vị kiểm định để tìm ra nguyên nhân và xác định đơn vị chịu trách nhiệm sửa chữa, đảm bào an toàn kết cấu và tuổi thọ công trình", văn bản nêu.

Cầu Dừa cũ nằm bên phải và song song với cầu Dừa mới trên đường Bến Vân Đồn, quận 4 theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Cừ về cầu Ông Lãnh. Công trình được xây dựng từ trước năm 1975, gồm 2 dầm dọc bằng bê tông cốt thép, dài 31m, tải trọng 16 tấn. bề rộng 4,1m. Công trình phục vụ giao thông khu dân cư kết nối vào đường Bến Vân Đồn.

Hiện nay, giao thông đi lại vẫn bình thường.