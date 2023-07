Tiết lộ đoạn phim tàu Titan gặp sự cố khi tiếp cận xác Titanic

TPO - Sau khi xác tàu Titan nổ làm 5 người thiệt mạng, truyền thông hé lộ dịch vụ của OceanGate kém an toàn, nhiều lần gặp sự cố khi tiếp cận xác tàu Titanic.

Theo New York Post, phim tài liệu Take Me to Titanic (Đưa tôi đến tàu Titanic) sản xuất năm 2022 gây chú ý trở lại sau thảm kịch nổ tàu Titan khiến 5 người thiệt mạng ngày 18/6 gây chấn động dư luận.

Hành trình thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy biển Đại Tây Dương trong phim tài liệu có mặt 5 thủy thủ, lái tàu là Scott Griffith. Bộ phim hé lộ phi hành đoàn gặp nguy hiểm khi Titan cách xác tàu Titanic khoảng 300 m. Động cơ tàu lặn gặp trục trặc, gương mặt các thủy thủ hiện rõ sự lo lắng.

"Có gì đó không ổn với động cơ đẩy. Tôi sử dụng động cơ nhưng mọi thứ không cử động", Griffith nói.

Sau khi kiểm tra, Scott Griffith phát hiện tàu Titan bảo dưỡng không đúng cách, hai động cơ đẩy của tàu theo hai hướng trái ngược, tàu Titan xoay tròn, người lái tàu không kiểm soát được.

Thành viên trên phi hành đoàn khi đó là Reneta Rojas bày tỏ sự lo lắng. Người này ôm đầu, liên tục hoảng loạn khi tìm cách lập trình lại quản lý chuyển động của tàu Titan. Điều khiến nhiều người bất ngờ là thiết bị điều khiển tàu nhỏ như điều khiển chơi game trẻ em.

"Chúng ta sẽ không vượt qua được. Chỉ cách tàu 300 m thôi, phần nào tiếp xúc được xác tàu nhưng những gì tàu làm là xoay vòng tròn", Reneta Rojas nói.

Sau khi xác nhận tàu gặp lỗi, 5 người trên tàu đợi hàng giờ đồng hồ để Stockton Rush, CEO của OceanGate, khắc phục sự cố từ tàu mẹ.

Khi trải qua sự cố đáng sợ, phi hành đoàn lần đó an toàn và ngắm được xác tàu Titanic. Hành trình thám hiểm trước đó được cảnh báo an toàn vì đang trong giai đoạn thử nghiệm, người tham gia phải ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm, cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào dù giá vé đến 250.000 USD.

Cái chết của 5 người nhà giàu trên tàu Titan hé lộ những sự cố nghiêm trọng trước khi lặn xuống đáy biển. Nhà quay phim Jaden Pan - người từng thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy biển Đại Tây Dương - cho biết anh và đoàn thủy thủ từng mắc kẹt trên tàu Titan trong chuyến thám hiểm năm 2021.

Jaden Pan nói khi tàu Titan lặn được hai giờ đồng hồ thì cạn năng lượng. CEO của OceanGate, đồng thời là người điều khiển tàu, khuyên hành khách ngủ qua đêm. Họ tự khuyên nhủ nhau là "sẽ ổn" khi ngủ dưới đáy đại dương.

David Lochridge, cựu nhân viên kỹ thuật của Ocean Gate (2016-2018), nói ông cảnh báo Stockton Rush về độ an toàn của tàu ngầm nhưng bị phớt lờ, sau cùng Lochridge bị sa thải.

Chuyên gia về tàu lặn cũng cảnh báo về độ an toàn của tàu Titan nhưng đều bị phớt lờ. Năm 2018, Hiệp hội Công nghệ Hàng hải gửi thư cáo buộc OceanGate quảng cáo sai sự thật về Titan. Tàu không hề được DNV (tổ chức kiểm định toàn cầu có trụ sở tại Na Uy) phê duyệt.

Hiệp hội Công nghệ Hàng hải cáo buộc các phương pháp của công ty là "thử nghiệm" và "có thể dẫn đến kết quả tiêu cực (từ nhỏ đến thảm khốc) gây hậu quả nghiêm trọng cho mọi người trong ngành".