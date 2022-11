Tiếp tục kiến nghị chưa tăng học phí ĐH công lập

TP - Bộ GD&ĐT có báo cáo gửi đại biểu Quốc hội một số thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo; trong đó có nội dung học phí đại học (ĐH) năm học 2022-2023. Chính phủ giao Bộ GD&ĐT xây dựng Nghị quyết về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.

Theo đó, với học phí các trường đại ĐH công lập, Nghị quyết dự kiến giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022.

Đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, dự kiến giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức học phí của năm học 2021-2022. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022-2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Gánh nặng do ung thư tăng 3 lần sau 30 năm

Tại Hội thảo Phòng chống ung thư năm 2022 do Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tổ chức ngày 3-4/11, TS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cho biết, gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian. Tại Việt Nam, mỗi năm có 183.000 ca mới mắc và 123.000 người tử vong do ung thư, hiện có 354.000 người sống chung với ung thư... GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết, kinh tế, cuộc sống càng phát triển, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là ung thư, gia tăng. Nhóm bệnh không truyền nhiễm (ung thư, tim mạch, đái tháo đường…) chiếm 74% nguyên nhân gây tử vong. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới và 106 người tử vong do ung thư.

Lãnh đạo ngành Y tế khẳng định, ung thư không phải vấn đề gây nên sợ hãi, lo lắng. “Chúng ta có thể phát hiện sớm, kịp thời và chữa khỏi nhờ các công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị. Điều này cho thấy trình độ khoa học công nghệ của chúng ta đã từng bước tiếp cận với chẩn đoán, điều trị ung thư trên thế giới”, ông Thuấn nói.

Các mũi nhọn của công nghệ sinh học

Ngày 4/11, tại Đắk Lắk, Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam phối hợp Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2022. Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước. Hội nghị năm nay có quy mô rộng, số lượng đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay. Chất lượng các bài báo khoa học trong năm cũng được đánh giá hơn trước. Có 53 bài được phản biện, hơn 210 bài được xuất bản.

Tại hội nghị, các nhà khoa học đã báo cáo tham luận liên quan những mũi nhọn của công nghệ sinh học như: tế bào gốc, kỹ thuật chỉnh sửa gen, kỹ thuật giải trình tự ADN thế hệ mới trong nghiên cứu tạo giống kháng, nghiên cứu ứng dụng trong y tế, thuỷ sản và nông nghiệp…