Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Stanford truyền lửa cho sinh viên Trường ĐH Gia Định

“Tôi không nghĩ mình là người quá xuất sắc hay có bộ óc của một thiên tài. Những thành quả hôm nay đến từ sự bền bỉ và quyết tâm vượt qua mọi thử thách,” anh Thái khiêm tốn bày tỏ.

Đó là chia sẻ của TS Kinh tế Đại học Stanford Phạm Thành Thái với gần 500 sinh viên của Trường ĐH Gia Định tại talkshow “If you believe all things are possible – Nếu bạn có niềm tin, mọi sự đều có thể” diễn ra tại Trường ĐH Gia Định ngày 18/12.

TS Phạm Thành Thái từng đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2007. Anh tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và hoàn thành chương trình TS Kinh tế tại Đại học Stanford khi mới 28 tuổi. Bên cạnh thành tích học thuật ấn tượng, TS Thái còn có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ, từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại Amazon và Meta Platforms. Hiện nay, anh đang đảm nhận vị trí Machine Learning Engineering & Science Leader tại Uber.

Tại talkshow, TS Phạm Thành Thái đã có những chia sẻ về hành trình phát triển bản thân, cách vượt qua những khó khăn cùng với sức mạnh của niềm tin và sự nỗ lực trong quá trình chinh phục những mục tiêu đề ra.

TS Thái cho rằng, bí quyết dẫn đến thành công của anh không nằm ở tài năng bẩm sinh hay trí tuệ vượt trội, mà chính là sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Suốt 20 năm qua, anh duy trì thói quen làm việc, học tập và nghiên cứu liên tục 12 tiếng mỗi ngày.

Theo TS Stanford Phạm Thành Thái, hành trình từ việc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2007, nhận học bổng toàn phần tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), hoàn thành Tiến sĩ tại Đại học Stanford, đến việc đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn như Amazon và Uber, có thể khiến nhiều người nghĩ rằng con đường anh đi đầy thuận lợi và rằng anh là người “rất giỏi”.

Tuy nhiên, anh khiêm tốn chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người khác. Mọi người thấy được thành công của tôi, nhưng ít ai biết phía sau đó là vô số khó khăn và những lần thất bại. Điều quan trọng là tôi luôn giữ sự tự tin và không ngừng nỗ lực để vượt qua.”

Anh cũng nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Đừng để những lời đánh giá của xã hội làm bạn chùn bước. Hãy tập trung vào giấc mơ của mình và tin rằng một ngày nào đó, bạn sẽ biến nó thành hiện thực.”

Giao lưu với TS Thái, Bàn Thị Nhựt Lệ - sinh viên năm nhất ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đặt câu hỏi: “Làm sao để nâng cao năng lực và tư duy của bản thân trong suốt quá trình học tập?”. Giải đáp thắc mắc này, TS Phạm Thành Thái cho biết, bạn phải giữ thói quen tiếp thu kiến thức mới, thực hành, đọc sách tìm hiểu những điều mới hằng ngày.

“Quá trình nỗ lực đòi hỏi thời gian rất lâu để thấy được kết quả. Mỗi ngày chỉ cần bạn tiến bộ 1%, lũy thừa 365 ngày sẽ tiến bộ hơn 37 lần. So sánh bản thân một ngày trước hay một tháng trước bạn sẽ thấy mình khác biệt hơn rất nhiều”, TS Thái nói và nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc sử dụng AI một cách thông minh cũng như chia sẻ đến cách khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ, nhưng đồng thời cũng phải ý thức được những hạn chế của nó. Từ đó, bạn sẽ trở thành những người sử dụng AI có trách nhiệm, biết cách phân biệt thông tin đúng sai và đưa ra quyết định sáng suốt.

TS Nguyễn Vũ Lân - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định cho biết, chương trình được tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được lắng nghe chia sẻ, tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của chính mình. Những câu chuyện, lời khuyên, những bài học từ diễn giả đem lại động lực và niềm cảm hứng mới trên hành trình tương lai của chính các bạn.

“Chương trình lần này là một phần trong chiến lược giáo dục của nhà trường nhằm giúp sinh viên không chỉ nắm vững tri thức mà còn có định hướng rõ ràng cho tương lai, mong muốn mang đến cho các em cơ hội học hỏi từ những nhân vật xuất sắc, truyền cảm hứng để các bạn tin rằng, với nỗ lực và đam mê, không có giới hạn nào không thể vượt qua”, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định Nguyễn Vũ Lân nói.

