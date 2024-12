Tiên phong khởi nghiệp với đam mê 'chẩn bệnh' từ nước

Với mong muốn mọi người được sử dụng nước với chất lượng tốt nhất, anh Lại Tùng Trung đã nỗ lực nghiên cứu để đưa ra giải pháp lọc nước phù hợp, từng bước giúp nâng cao sức khỏe cho người dùng.

Học kỹ thuật và vốn có đam mê từ lâu, anh Lại Tùng Trung đến với lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp giải pháp lọc nước, sản phẩm lọc nước bởi sự tình cờ với cái duyên đặc biệt.

Anh Trung cho biết, trong những ngày bị cách ly bởi Covid-19, tách biệt với bên ngoài, quanh quẩn trong bốn bức tường, anh nhận ra rằng tiền bạc, danh tiếng, mọi thứ đang có của tất cả mọi người cũng trở nên bất lực trước bệnh tật và cái chết,

"Lúc này tôi như bừng tỉnh và nhận ra rằng mình cần phải thay đổi chính mình thay vì cặm cụi kiếm tiền để tồn tại như hiện nay, mình sẽ phải làm gì đó để bản thân mình được khỏe mạnh hơn, mọi người được khỏe mạnh hơn để có thể tự đề kháng chữa trị bệnh tật", anh Trung bộc bạch.

Lúc này kế hoạch start up một sản phẩm liên quan tới bảo vệ sức khỏe chủ động lóe lên, thúc đẩy các ý tưởng sản phẩm mà anh đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng từ nhiều năm trước về thiết bị chăm sóc sức khỏe chủ động đơn giản mà hiệu quả đó chính là công nghệ điện phân điện cực magie vào nước uống hàng ngày.

Magie là loại khoáng chất quan trọng nhất, tham gia vào nhiều phản ứng trong cơ thể nhất, có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh nan y cũng như có mặt trong nhiều loại thuốc nhất. Nên Magie là loại khoáng chất mà anh Trung tìm kiếm và lựa chọn để bổ sung vào nước uống hàng ngày, đem lại sức khỏe tự nhiên và chủ động vì nước là yếu tố thiết yếu không thể thay thế trong cuộc sống.

Từ mong muốn đó, ngay sau khi hết dịch Covid anh Trung cùng đội ngũ quyết tâm khởi nghiệp với start up máy lọc nước ion kiềm mang nhãn hiệu Etugi, với mục tiêu đưa nguồn nước chữa lành tự nhiên chống lại bệnh tật, và thông qua sản phẩm này có thể truyền đạt tới mọi người tư tưởng để sống khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

Với tư duy như vậy, trong suốt quãng đường phát triển sau này của Etugi, đơn vị đều hướng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, tự nhiên và không dùng hóa chất.

Nói về khó khăn của một start up đi lên từ nghề, anh Tùng cho biết, sản phẩm, kiến thức và sự nhiệt huyết và vốn có duy nhất, trong khi để một start up có thể hoạt động được và phát triển cần có tài chính, đội ngũ kinh doanh, chiến lược, tầm nhìn… thì start up lại không có, buộc phải tự nghĩ, tự làm, tự điều chỉnh, thêm nữa khi đã có chút thị phần thì công nghệ sản phẩm lại bị copy đạo nhái, nói xấu…làm cho sự khó khăn càng trở nên khốc liệt.

Anh bộc bạch: "Thiết nghĩ một start up có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, thật giả lẫn lộn, thiếu thốn đủ đường thì start up đó rất mạnh và chắc chắn đi lên bền vững".

Công nghệ điện phân nước được thế giới nghiên cứu và phát triển hơn 20 năm qua, được chứng minh là có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người, tuy nhiên khi áp dụng vào nguồn nước của Việt nam lại sinh ra nhiều hợp chất độc hại như nước vôi và xút, cũng như các kim loại nặng, NH4 nếu có trong nước nguồn thì cũng không được xử lý mà vẫn có trong nước uống. Vì vậy công nghệ điện phân được Etugi nghiên cứu, cải tiến để phù hợp với nguồn nước của Việt Nam cũng như thu nhập của người Việt, tạo ra một chiếc máy lọc nước ion kiềm điện phân an toàn, tốt chưa từng có tại Việt Nam.

Hiện nay Etugi đang cấp quyền khai thác sáng chế giải pháp hữu ích này cho hai thương hiệu lọc nước là Daikiosan và Primer, Hiện nay số lượng máy áp dụng công nghệ của Etugi đã bán ra đến tay người tiêu dùng hơn 100 nghìn sản phẩm, giúp khách hàng có nguồn nước sạch nhất, tốt nhất cải thiện rõ tình trạng sức khỏe của mọi người theo chiều hướng rất tích cực.

Sau một thời gian rất ngắn hai đơn vị được cấp bản quyền khai thác đã cùng Etugi tạo nên một xu hướng mới, nhận thức mới về máy lọc nước ion kiềm điện phân phù hợp với nguồn nước, thu nhập của người Việt, thông qua nguồn nước ăn uống hàng ngày mọi người có thể chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, đơn giản mà rất hiệu quả và rẻ tiền.

Theo nhà sáng lập, trong tương lai đơn vị vẫn định hướng phát triển các sản phẩm liên quan tới sức khỏe con người, cung cấp cho mọi người sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động, an toàn, lành tính và không dùng hóa chất. Các sản phẩm trong tương lai của Etugi sẽ đẹp hơn về kiểu dáng mẫu mã, gọn nhẹ hơn, thông số mạnh hơn và có áp dụng công nghệ cao như IOT, AI vào sản phẩm để chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Etugi ngày được tốt hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn.