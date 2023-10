Tiền Phong Golf Championship: Vườn ươm hỗ trợ các tài năng trẻ golf Việt Nam

Đối với giải Hole in one (HIO) tại các hố số 6, 14 và 17 của sân Kings Course, bao gồm: Giải thưởng ba xe ô tô từ nhà tài trợ thương hiệu Volvo chỉ dành cho người đầu tiên ghi điểm HIO tại mỗi hố.

Ông Dương Phú Nam - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Bắc Âu Hà Nội (Volvo Hà Nội) cho biết, có hai xe Volve XC60 - dòng xe SUV 5 chỗ tầm trung; một xe Volvo S90 kiểu dáng xe Sedan. Tổng giá trị giải thưởng 3 xe gần 7 tỷ đồng.