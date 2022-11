Tiền Phong Golf Championship 2022: Cuộc đua vô địch hấp dẫn

TP - Trong năm đầu mở bảng trẻ, giải golf của báo Tiền Phong thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt tài năng, giàu thành tích trong làng golf Việt. Cuộc đua vô địch của Tiền Phong Golf Championship năm nay, vì thế, hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn.

Nguyễn Anh Minh là đương kim vô địch của Tiền Phong Golf Championship. Sau năm 2021 ghi dấu ấn với chức vô địch ở các sự kiện phong trào, bao gồm giải đấu của báo Tiền Phong mùa thứ 5, tên tuổi của Anh Minh càng được nhắc đến nhiều hơn cùng những cột mốc lịch sử cho golf Việt. Vào tháng 3 tại Lexus Challenge - chặng mở màn đấu trường chuyên nghiệp VGA Tour do Hiệp hội Golf Việt Nam vận hành, Anh Minh trở thành nhà vô địch nghiệp dư đầu tiên và trẻ nhất ở một giải nhà nghề trong nước, khi chưa đầy 15 tuổi. Một tháng sau, đấu thủ tuổi teen này lấy danh hiệu thứ hai với Vietnam National Championship, giải đấu cũng do báo Tiền Phong đóng vai trò nhà tổ chức.

Sau đó, Anh Minh đạt thành tích tốt nhất ở một kỳ SEA Games khi về thứ sáu nội dung cá nhân tại sân Đầm Vạc vào tháng 5, á quân giải Nam nghiệp dư Quốc gia (VAO) và lập kỷ lục điểm thắng giải Trẻ Quốc gia (VJO) cùng trong tháng 7.

Không chỉ dừng lại ở sân chơi bản xứ, Anh Minh còn một vài lần thử sức các sự kiện nghiệp dư thành tích cao và chuyên nghiệp quốc tế. Cuối tháng trước, dù không cải thiện thứ hạng thành tích của đại diện Việt Nam ở Asia-Pacific Amateur Championship nhưng Anh Minh vẫn ghi điểm sáng với hai vòng đánh âm gậy và đạt điểm giải tốt nhất. Trên bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), Anh Minh đang thứ 267, còn vị trí tốt nhất từng đạt là 115 - bậc cao nhất của một gương mặt trong nước cả nhánh nam lẫn nữ.

Bên cạnh Anh Minh, Nguyễn Đặng Minh là cái tên đáng chú ý tại Tiền Phong Golf Championship 2022. Golfer sinh năm 2007 cũng vừa trở về từ Asia-Pacific Amateur Championship và đứng cao thứ ba - hạng 1795 trong số sáu đấu thủ nam Việt Nam có tên tại WAGR. Bộ sưu tập thành tích nổi bật của Đặng Minh có thể kể đến chức vô địch toàn hệ thống FLC Hanoi Junior Golf Tour 2019, đăng quang VAO và về nhì VJO năm 2020, thành viên tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 và top 5 Vietnam Open thuộc VGA Tour.

Một golfer nổi bật khác cần kể đến là Đoàn Uy. Nhắc tới Đoàn Uy, người ta không chỉ nhớ về cậu em trai của golfer nữ nghiệp dư hàng đầu trong nước là Đoàn Xuân Khuê Minh mà còn ấn tượng trước sự chững chạc, ngày càng trưởng thành về bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu.

Là người bạn đồng trang lứa với Anh Minh, Đoàn Uy hồi năm 2019 ở tuổi 12 đã trở thành kỷ lục gia mục đấu thủ trẻ nhất qua nhát cắt giải Nghiệp dư Nam Quốc gia và là á quân VJO cùng năm. Chỉ một năm sau, Đoàn Uy cũng thuộc nhóm trẻ nhất dự giải chuyên nghiệp FLC Vietnam Masters - khi ấy còn trong hệ thống VPGA Tour, đồng thời ghi dấu ấn là người duy nhất đạt điểm âm ở vòng 2 trước khi cán đích hạng 13.

Năm nay, sau khoảng thời gian có phần mất lửa phong độ, tài năng 15 tuổi này đã trở lại. Đầu tháng 9 ở sự kiện trong lịch đấu trường hạng Nhì châu Á BRG Open Golf Championship tại Đà Nẵng, chỉ Đoàn Uy là golfer nghiệp dư trong số 5 đại diện chủ nhà giành quyền vào vòng cuối và về T50. Sau đó vài tuần, Anh Minh giữ vị trí hạt giống số một giải Đối kháng quốc gia (VMC) nhờ thành tích tốt nhất vòng loại rồi nhận ngôi á quân.

Lê Chúc An, nhất bảng Nữ hai mùa Tiền Golf Championship 2020 và 2021, là cái tên quen thuộc với cộng đồng golf nước nhà. Bắt đầu thử sức các giải quốc gia từ 2019 song năm 2022 đã chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của Chúc An. Tay golf nữ sinh năm 2008 tiến bộ dần qua từng sự kiện, bắt đầu từ các đợt tuyển chọn rồi thành tuyển thủ chính thức dự SEA Games 31, dù không thể tranh giải chính do chấn thương tay.

Hai chặng đầu VGA Tour, Chúc An đều cán đích top 5 và đặc biệt, hai lần vượt qua Khuê Minh để lấy vị trí thứ hai giải nghiệp dư quốc gia VLAO và VJO tại Vinpearl Golf Hải Phòng tháng 7. Ở WAGR, Chúc An hiện xếp hạng 2547. Sau Tiền Phong Golf Championship 2022, Chúc An sẽ lên đường du học tại Hàn Quốc, quốc gia có nền golf nữ phát triển bậc nhất thế giới. Bên cạnh những gương mặt nổi bật trên, cuộc đua vô địch của Tiền Phong Golf Championship năm nay hứa hẹn sẽ nhiều hấp dẫn và bất ngờ bởi sự xuất hiện của nhiều golfer kỳ cựu như Lê Thị Thanh Thuý, Đỗ Anh Đức.., các tài năng như Nguyễn Viết Gia Hân, Nguyễn Bảo Phát…