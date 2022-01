Tiêm đủ liều vắc xin cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1

TPO - Ngày 11/1, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1 và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo kế hoạch đề ra trước đó về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại. Đồng thời rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin.

Sau khi rà soát, khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. Đồng thời quản lí, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai), đảm bảo được tiêm chủng đủ liều, được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay tại địa phương (xã/phường/thị trấn); tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn...

Tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lí tiêm COVID-19 và cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, số liều vắc xin sử dụng; tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến chiều ngày 11/1, cả nước đã tiêm trên 162,2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Đến ngày 10/1, số liều vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 147.346.994 liều, trong đó có 70.338.486 mũi 1; 65.183.660 mũi 2; 1.295.563 mũi 3 (vắc xin Abdala); 3.008.655 liều bổ sung và 7.520.630 liều nhắc lại.

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 100% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 92,6% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 36/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản trên 90%; 22/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều từ 80 – dưới 90%; 5/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều dưới 80%.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vào chiều 10/1, TS. Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương chúc mừng Việt Nam đã đạt được kết quả cao trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cũng như trong tiếp cận vắc xin nhanh so với các nước khác trên thế giới. Đồng thời WHO cũng tự hào đã hỗ trợ Việt Nam thành công trong xây dựng Cơ quan quản lý vắc xin của Việt Nam đáp ứng các Tiêu chuẩn quốc tế về Quản lí vắc xin. TS Takeshi Kasai khẳng định, WHO sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch; trong đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực y tế cũng như trong các vấn đề liên quan đến vắc xin nói chung, vắc xin phòng COVID-19 nói riêng…