Thương hiệu Unijade: Khi ngọc phỉ thúy không chỉ đơn giản là trang sức

Bắt đầu từ duyên lành với ngọc phỉ thúy, từ sự yêu thích vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết của ngọc, tới đam mê những giá trị mà ngọc phỉ thúy mang lại đã tạo động lực cho thương hiệu Ngọc phỉ thúy cao cấp Unijade hình thành. Hành trình ấy cần mẫn và miệt mài, được vun đắp từng ngày, tuy có nhiều gian nan nhưng kết quả lại vô cùng xứng đáng.

Với Unijade, ngọc phỉ thúy không đơn giản chỉ là trang sức

Với một người yêu ngọc phỉ thúy thì giá trị của ngọc nằm ở sự quý hiếm, vẻ đẹp độc nhất vô nhị, sự cao quý, giàu sang, khí chất… mà nó mang lại. Với một người vừa yêu ngọc vừa hiểu về ngọc thì giá trị của ngọc phỉ thúy còn nằm ở ý nghĩa trên phong thủy. Nó có thể trừ tà, giải vận hạn do phỉ thúy là vật tụ khí tốt, mang tới may mắn, an lành, thuận lợi trong công việc cho người sử dụng.

Nhưng với Unijade chúng tôi – những con người xuất thân là những Dược sĩ luôn quan tâm tới sức khỏe của mọi người - thì giá trị của ngọc phỉ thúy còn nằm ở những tác dụng tích cực trên sức khỏe mà nó mang lại. Dưới góc độ khoa học, ngọc phỉ thúy khi đeo lên người nó sẽ có tác dụng bảo vệ sức khỏe, dưỡng nhan, dưỡng tâm an thần, kéo dài tuổi thọ. Tác dụng y học của ngọc đối với cơ thể con người đã được biết đến từ thời cổ đại, và cũng được ghi chép trong các kiệt tác y học Trung Quốc nổi tiếng như "Thần Nông bản thảo", "Đường bản thảo", và "Bản thảo cương mục".

Ngọc là loại đá được hình thành bởi nham thạch trong lõi trái đất qua hàng trăm triệu năm tác động bởi nhiệt độ, áp suất và thành phần hoá học của địa chất, do đó chúng mang trong mình rất nhiều nguyên tố vi lượng và nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Khi chúng ta sử dụng thì các nguyên tố vi lượng trong ngọc sẽ thẩm thấu qua da giúp cân bằng chức năng sinh lý của cơ thể, tế bào của con người có thể hấp thụ, cộng hưởng sóng năng lượng tích cực của ngọc, khiến tế bào gia tăng sức sống, làm chậm quá trình lão hóa. Khi đeo vòng tay, phỉ thúy tác động tới những huyệt đạo trên cổ tay khiến máu huyết lưu thông tốt hơn

Tuy nhiên, không phải ngọc phỉ thúy nào cũng có tác dụng trên sức khỏe như thế, mà công dụng, độ mạnh yếu tùy vào độ thuần khiết và mật độ khoáng chất của ngọc. Ngọc phỉ thúy khi qua xử lý sẽ mất đi năng lượng tốt, không còn mang lại được những tác dụng trên nữa, vì thế chỉ có ngọc phỉ thúy type A tự nhiên chưa qua xử lý mới thực sự mang lại giá trị đó.

Vì thế, mặc dù là những Dược sĩ, đang theo nghề thuốc hơn hai mươi năm, nhưng vì yêu ngọc phỉ thúy, yêu những giá trị của nó mang tới trên sức khỏe mà thương hiệu Ngọc phỉ thúy cao cấp Unijade ra đời. Chúng tôi mong muốn sẽ mang tới cho khách hàng những sản phẩm ngọc phỉ thúy chất lượng cao với giá cả xứng đáng, để ngọc có thể thực sự phát huy được hết những giá trị vốn có của nó. Unijade cam kết mỗi một sản phẩm bán ra đều là ngọc phỉ thúy type A tự nhiên, có đầy đủ kiểm định chứng minh chất lượng rõ ràng.

Hành trình xây dựng thương hiệu Unijade giữa thị trường “vàng thau lẫn lộn”

Hiện nay thị trường ngọc phỉ thúy đang chứng kiến sự ra đời của hàng loạt các thương hiệu, chỉ cần đánh tên từ khóa “ngọc phỉ thúy” lên google thì sẽ ra hàng loạt kết quả khác nhau. Có thể nói thị trường ngọc phỉ thúy ở Việt Nam đang “vàng thau lẫn lộn”, ngọc thật với ngọc giả, ngọc xử lý và chưa qua xử lý… được đánh tráo, giá thành bị đẩy lên cao, khách hàng bỏ nhiều tiền ra nhưng chưa chắc đã mua được ngọc “xịn”. Ngọc vốn dĩ mang ý nghĩa tâm linh may mắn và bình an nhưng vì mua phải ngọc kém chất lượng, với giá cao nên những ý nghĩa trên vô tình lại bị đánh mất, khách hàng chuốc thêm sự bực bội, khổ sở vào người.

Giữa thị trường như vậy, Unijade hiểu rằng, đó vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức với thương hiệu của chính mình. Bởi vậy Unijade đã tự xây dựng cho mình những giá trị cốt lõi riêng và lấy đó làm kim chỉ nam cho sự tồn tại và phát triển.

Một là trung thực: Unijade không chỉ là người kinh doanh mà trước hết, chúng tôi là những người yêu ngọc nên với từng sản phẩm chúng tôi bán ra, chúng tôi cam đoan đúng chủng loại ngọc, đúng chất lượng, mỗi sản phẩm đều có đầy đủ giấy kiểm định của Doji. Những hình ảnh trên website đều là ảnh chụp thật của sản phẩm, có cả video, ảnh cân đo kích thước, khách hàng có thể tới tận showroom để xem sản phẩm trước khi ra quyết định mua hàng.

Hai là uy tín: chữ tín quý hơn vàng. Để đảm bảo chữ tín với khách hàng, Unijade có chính sách đổi trả trong vòng 2 tuần: quý khách sử dụng trong thời gian tối đa 2 tuần, không ưng ý có thể trả lại.

Ba là niềm tin: Unijade hiểu rằng trong kinh doanh, nếu bán sản phẩm kém chất lượng, tuy thu được lợi trước mắt nhưng sẽ tàn nhanh, khách hàng sẽ nhanh chóng quay lưng lại. Vì thế niềm tin của khách hàng với Unijade là điều mà chúng tôi luôn hướng tới.

Bốn là chất lượng: Ngọc phỉ thúy chính là tinh hoa của trời đất nên mỗi sản phẩm của Unijade mang tới cho khách hàng đều phải tinh tế, tinh xảo, hoàn hảo từ chất lượng ngọc tới tay nghề chế tác, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.

Unijade tin rằng khi trung thành với những giá trị cốt lõi này, chúng tôi sẽ tiến xa và đứng vững trong thị trường ngọc phỉ thúy. Và chúng tôi mong muốn sản phẩm ngọc phỉ thúy của Unijade không chỉ là một món trang sức mà còn là một lời chúc sức khỏe, bình an dành cho khách hàng, mang tới cho quý khách thật nhiều may mắn và thịnh vượng.

