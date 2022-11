Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực an sinh xã hội

Hôm nay (22/11), tại Lào, BHXH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã diễn ra Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực An sinh xã hội.

Nhân Kỷ niệm 60 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, trong chương trình dự Hội nghị An sinh thế giới (ASSA 39) tại Lào, BHXH Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, cơ quan BHXH quốc gia Lào.

Hai bên đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động hợp tác an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020; ký Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Đây là sự kiện góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022.

Theo đó, các hoạt động được hai bên dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác, triển khai trong thời gian tới gồm: Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực an sinh xã hội; chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội; chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện pháp luật về Thanh tra - Kiểm tra lĩnh vực BHXH, BHYT; chia sẻ kinh nghiệm tốt trong xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội; tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên…

Đặc biệt, BHXH Việt Nam sẽ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Cơ quan BHXH quốc gia Lào.

Từ năm 1998 tới nay, BHXH Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và cụ thể là Cơ quan BHXH Lào (tiền thân là Quỹ BHXH Quốc gia). Đến tháng 12/2015, tại kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào lần thứ 38, BHXH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác và Chương trình hành động cụ thể giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở, định hướng cho các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa hai bên.

Từ đó đến nay, hai cơ quan đã liên tục có những hoạt động hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ, cụ thể như: trao đổi đoàn cấp cao, đoàn công tác kỹ thuật học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện an sinh xã hội, tham dự tích cực và các Hội nghị, hội thảo quốc tế do hai bên tổ chức.

Biên bản ghi nhớ với 8 Điều khoản được ký kết tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội giữa hai nước trong thời gian sau đó; xây dựng cơ chế phối hợp, hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trong việc xây dựng năng lực cán bộ thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020.

Biên bản xác lập cơ chế phối hợp giữa hai bên trong việc nâng cao năng lực cán bộ xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thực hiện chế độ BHXH, BHYT; nâng cao năng lực cán bộ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và cung cấp dịch vụ công; nâng cao năng lực cán bộ trong đề xuất, tham mưu xây dựng chính sách BHXH, BHYT; chia sẻ các kinh nghiệm tốt trong xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Sau 5 năm thực hiện, Biên bản Ghi nhớ hợp tác và Chương trình hành động hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào, khắc phục các khó khăn do dịch COVID-19, hai bên tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động trực tuyến trao đổi thông tin; chia sẻ kinh nghiệm song phương và đa phương (khu vực ASEAN) do hai bên chủ trì tổ chức trong các năm 2020-2022.

Tháng 8/2022, tại Quảng Nam, BHXH Việt Nam Cơ quan BHXH Lào đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác song phương giai đoạn 2016-2022 và định hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025. Cơ quan BHXH Lào đã nhấn mạnh nhu cầu học tập, trao đổi kinh nghiệm với BHXH Việt Nam về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Hội đồng quản lý cơ quan BHXH Việt Nam và kinh nghiệm thanh tra, kiểm tra BHXH và tuyên truyền phổ biến chính sách an sinh xã hội cho người dân…

Vừa qua, Đoàn Đại biểu Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội Lào cũng đã có buổi thăm và làm việc với BHXH Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo hai cơ quan đều thống nhất, thời gian tới, sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT. Trong đó, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; quản lý và đầu tư quỹ hiệu quả; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo hiểm; chuyển đổi số toàn diện; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Lào về việc sửa Luật BHXH phù hợp với thực tiễn…