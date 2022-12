Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khi có khó khăn, bà con hãy nghĩ tới sứ quán

TPO - Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, cơ quan đại diện ngoại giao "phải coi bà con Việt kiều như người nhà mình, giải quyết công việc cho bà con như công việc của nhà mình", đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số để giải quyết thủ tục nhanh chóng.

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ, tối 13/12 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và một số nước châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo cho biết, cộng đồng người Việt ở Bỉ có hơn 13.000 người. Trong đó phần lớn người Việt tại Bỉ là trí thức, nhiều người có học vấn cao, làm bác sĩ, kỹ sư hoặc làm trong các ngành công nghệ thông tin, giảng dạy trong các trường đại học, kiến trúc sư, nhân viên trong các cơ quan chính quyền của Bỉ và kinh doanh nhà hàng.

Ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ cho biết, Tổng hội rất coi trọng việc học tiếng Việt. Nhưng trên thực tế việc học tiếng Việt ở các thế hệ sau rất khó khăn, do đó cần có giải pháp để giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng, nhất là các thế hệ thứ hai, thứ ba... trở đi.

"Ông cha có câu tiếng Việt còn thì còn nước non. Nhưng ở đây bà con có con cháu đi học, khi về nhà có ít thời gian nên ít trao đổi bằng tiếng Việt. Chúng tôi sợ ngày nào đó không thể duy trì tiếng Việt dạy cho con cháu thì những thế hệ sau không còn ai nói tiếng Việt nữa", ông Mỹ bày tỏ.

Với vai trò là Chủ tịch mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu vừa được thành lập, anh Phạm Huy Hoàng cho hay nhiều chuyên gia trong mạng lưới rất tâm huyết được đóng góp cho đất nước. Tuy vậy, cần có khung pháp lý và thể chế để mạng lưới hoạt động hiệu quả hơn.

Bạn Nguyễn Tuấn Nghĩa, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ mong muốn, Chính phủ cần tăng cường hợp tác giáo dục và học tập ở châu Âu, tăng cường hợp tác trong nước và sinh viên nhiều nước khác. Đồng thời bày tỏ mong muốn của nhiều du học sinh là được tạo điều kiện tốt đóng góp cho đất nước sau khi trở về và làm việc ở khu vực công.

Trao đổi với bà con kiều bào, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, người Việt ở nước ngoài đang phát triển và tạo dựng được vị trí, đi đâu cũng thành công. Thủ tướng kể khi gặp Chủ tịch Thượng viện Hà Lan thì được giới thiệu là 3, 4 đại biểu đang dự họp cùng đều có mối quan hệ với người Việt.

Theo Thủ tướng, đây là truyền thống và là tài sản vô giá qua nhiều thế hệ để lại, là sự tự hào của đất nước. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng người Việt vẫn vươn lên khẳng định mình. Quy định của Đảng, Nhà nước càng giúp kiều bào giải phóng tư tưởng để không còn định kiến là về hay ở lại. Đây là sự đột phá của chủ trương, giúp tạo sự đột phá cho người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thành công và khẳng định mình.

Về tình hình đất nước, Thủ tướng nói vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng nâng lên. Điều đó được dẫn chứng qua câu chuyện trước thềm Hội nghị Cấp cao kỷ niệm quan hệ 45 năm ASEAN - EU, đã có hai hội nghị bên lề và các sự kiện này, Việt Nam đều được mời phát biểu.

"Chỉ riêng đại diện Việt Nam trong ASEAN được mời phát biểu tại cả hai sự kiện này. Điều này thể hiện sự tôn trọng khi vị thế của Việt Nam được nâng lên", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, cơ quan đại diện ngoại giao "phải coi bà con như người nhà mình, giải quyết công việc cho bà con như công việc của nhà mình", đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số để giải quyết thủ tục nhanh chóng.

"Khi có khó khăn thì ngoài người thân, bà con nghĩ tới sứ quán. Kết luận 12 của Bộ Chính trị đã khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt, không thể tách rời của dân tộc. Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lo cho nhân dân sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, ở trong nước thế nào thì ở ngoài nước cũng vậy", Thủ tướng xúc động, chia sẻ.